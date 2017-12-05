 هنأ مدير مركز المعلومات الوطني بشهادة الايزو.. أمير الحدود الشمالية: الإنجاز المحقق سيكون دافع لكافة القطاعات الحكومية لتطبيق معايير الجودة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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هنأ مدير مركز المعلومات الوطني بشهادة الايزو.. أمير الحدود الشمالية: الإنجاز المحقق سيكون دافع لكافة القطاعات الحكومية لتطبيق معايير الجودة

هنأ مدير مركز المعلومات الوطني بشهادة الايزو.. أمير الحدود الشمالية: الإنجاز المحقق سيكون دافع لكافة القطاعات الحكومية لتطبيق معايير الجودة
المناطق - عرعر

لتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه بالإمارة ,اليوم مدير فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة عبدالله بن حميدي الشمري , بمناسبة حصول الفرع على شهادة تطبيق نظام إدارة الجودة العالمية الايزو 9001:2015 (ISO) .
وتسلّم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية خلال اللقاء الشهادة , مقدماً سموه التهنئة لفرع مركز المعلومات نظير ما حققوه من إنجاز, متمنياً لهم التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة في كافة المجالات .
وثمن سمو أمير منطقة الحدود الشمالية ، الجهود المبذولة والمقدمة في مركز المعلومات الوطني , مبيناً أن هذا الإنجاز يؤكد أن العمل يسير وفق ماخطط له من تطور ومواكبة لرؤية المملكة 2030 , مما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات وكفاءة الأداء والتميز في العمل التقني في الخدمات الذكية المقدمة , داعياً سموه إلى مواصلة مواكبة كل التقنيات الحديثة ، ومواصلة التميز في تقديم منصات رقمية وطنية ذكية آمنة ومستدامة ، مشددا سموه على أهمية الانتقال من الاسلوب الورقي إلى تطوير الخدمات الإلكترونية في كافة الأجهزة الحكومية في المنطقة في إطار برنامج تطوير الخدمات الإلكترونية .
من جانبه عبّر مدير فرع مركز المعلومات الوطني بمنطقة الحدود الشمالية عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية ، مؤكداً أن كلمات سموه ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة , مبيناً أن الإنجاز المحقق ينعكس على رفع كفاءة أعمال وخدمات القطاعات الحكومية من خلال تطبيق أنظمة الجودة بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للمركز .

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