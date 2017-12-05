 ولي العهد يلتقي رئيس شركة ريثيون الدولية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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ولي العهد يلتقي رئيس شركة ريثيون الدولية

ولي العهد يلتقي رئيس شركة ريثيون الدولية
واس - الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة ريثيون الدولية الدكتور توماس كينيدي.
وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالصناعات العسكرية وفق ما تشمله رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في هذا المجال.
حضر اللقاء معالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى.

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