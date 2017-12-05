 16 نزيلا يختمون القرآن بالسجن العام والإصلاحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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16 نزيلا يختمون القرآن بالسجن العام والإصلاحية

16 نزيلا يختمون القرآن بالسجن العام والإصلاحية
المناطق - جدة

أتمّ 16 شاباً من نزلاء الاصلاحية والسجن العام بمحافظة جدة حفظ القرآن الكريم وذلك في حلقات جمعية خيركم المقامة هناك ، فيما بلغ عدد المختبرين في فروع القرآن الكريم 1730 نزيلاً اختبروا في 29267 جزءاً.

وقال رئيس مجلس ادارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي : إننا اليوم سعداء جداً بإتمام هؤلاء الأبناء لحفظ كتاب الله وعودتهم إلى الطريق الصحيح ، فالقرآن ينير القلوب ويعينهم على التوبة ويحميهم من الوقوع في الانحراف مرة أخرى.

وبّين المهندس حنفي أن حلقات القرآن على مدى السنوات الماضية خرجت عشرات الحفاظ من النزلاء بالسجن العام والاصلاحية ، حيث كرم الامير مشعل بن ماجد قبل أعوام أحد النزلاء في حفل تخريج الحفاظ والذي حصل على عفو نظير حفظه لكتاب الله ، حيث إن الدولة أيدها الله تشجيعا لحفظ القرآن تسقط نصف المحكومية على حافظ القرآن.

هذا وتعد جمعية خيركم أول جمعية تحفيظ قرآن بالمملكة أقامت حلقات في السجن العام والاصلاحية حيث يبلغ عدد حلقاتها 21  حلقة قرآنية ويزداد عددها عاماً بعد عام نظراً لإقبال النزلاء عليها.

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