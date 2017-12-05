رئيس الوزراء اليمني يُحمل الحوثيين المسؤولية عن حياة المعتقلين من حزب صالح

حمل أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، جماعة انصار الله الحوثية المسؤولية عن حياة المعتقلين من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام.

وقال بن دغر، في تغريده على تويتر: “نحمل المليشيات الحوثية المسؤولية عن حياة المعتقلين من أعضاء المؤتمر الشعبي العام، ونطالب جامعة الدول العربية ومجلس الأمن بالتدخل لوقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين”.

كما طالب بن دغر المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة الاعتقالات وما يرافقها من إهانات وتعذيب يتعرض له المعتقلون من أعضاء المؤتمر في سجون الحوثيين.

ونشر الاعلام الأمني الخاص بالحوثيين في وقت سابق مقاطع فيديو تظهر عشرات المعتقلين الذين وصفهم بـ “الانقلابيين” من الجنود الموالين للرئيس السابق، علي عبدالله صالح.

وجاءت حملة الاعتقالات الواسعة بعد مقتل صالح، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، أمس الاثنين، على يد المسلحين الحوثيين إلى جانب عدد من قيادات الحزب .