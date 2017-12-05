محافظ القرى يلتقي برؤساء المراكز بمعشوقة و بيدة و تربة الخيالة واعضاء المجلس البلدي ببلدية معشوقة

لتقى محافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان

برؤساء المراكز بمعشوقة و بيدة و تربة الخيالة بالإضافة لأعضاء المجلس البلدي ببلدية معشوقة بمكتبه بالمحافظة ، وجراء خلال اللقاء أستعراض المشاريع القائمة حاليا والمستقبلية بدائرة إشراف بلدية معشوقة بالإضافة لمعوقات المشاريع المتعثر منها وتم وضع الحلول اللازمه حتى ترى تلك المشاريع النور لينعم بها أبناء تلك الجهه .

كما تم مناقشة سفلتت عدد من الطرق الحيوية بالمراكز التابعة لنطاق البلدية الى المحافظة وتم التوصل لعدد من التوصيات سيتم رفعها لمقام سمو أمير المنطقة .

وتأتي تلك اللقاءات بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة يحفظه الله المستمره لتلمس أحتياجات المواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية بين القطاعات الحكومية والمحافظة .