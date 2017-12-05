 محافظ القرى يلتقي برؤساء المراكز بمعشوقة و بيدة و تربة الخيالة واعضاء المجلس البلدي ببلدية معشوقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

محافظ القرى يلتقي برؤساء المراكز بمعشوقة و بيدة و تربة الخيالة واعضاء المجلس البلدي ببلدية معشوقة أرامكو السعودية تطلق جائزة العمل التطوعي لموظفي الشركة الغزواني يُدشّن مبادرة ” رشاقة “ لخفض معدلات السمنة لدى طلاب متوسطة الخندق بخميس مشيط فتح باب القبول والتسجيل بالكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.. “المناطق” تستعرض تفاعل الجهات الحكومية والخاصة في الأعمال التطوعية بعدد من القطاعات استئناف الجولة الثامنة من المحادثات السورية رغم غياب وفد النظام ولي العهد يلتقي وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق كونداليزا رايس وكيل إمارة القصيم: التطوع بالجهد او المال او الوقت عمل خيري تعلمناه من ديننا أمير القصيم: حضور أعضاء المجالس المحلية لاجتماع مجلس المنطقة يجب أن يكون نقطة تحول في أعمالها توقيع اتفاقية تعاون بين صحة عسير وفرع وزارة العمل بعسير 173مبادرة لصحة عسير في اليوم العالمي للتطوع العميد المنتشري يدشن فعاليات اليوم العالمي للتطوع

محافظ القرى يلتقي برؤساء المراكز بمعشوقة و بيدة و تربة الخيالة واعضاء المجلس البلدي ببلدية معشوقة

محافظ القرى يلتقي برؤساء المراكز بمعشوقة و بيدة و تربة الخيالة واعضاء المجلس البلدي ببلدية معشوقة
المناطق - الباحة

لتقى محافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان
برؤساء المراكز بمعشوقة و بيدة و تربة الخيالة بالإضافة لأعضاء المجلس البلدي ببلدية معشوقة بمكتبه بالمحافظة ، وجراء خلال اللقاء أستعراض المشاريع القائمة حاليا والمستقبلية بدائرة إشراف بلدية معشوقة بالإضافة لمعوقات المشاريع المتعثر منها وتم وضع الحلول اللازمه حتى ترى تلك المشاريع النور لينعم بها أبناء تلك الجهه .
كما تم مناقشة سفلتت عدد من الطرق الحيوية بالمراكز التابعة لنطاق البلدية الى المحافظة وتم التوصل لعدد من التوصيات سيتم رفعها لمقام سمو أمير المنطقة .
وتأتي تلك اللقاءات بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة يحفظه الله المستمره لتلمس أحتياجات المواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية بين القطاعات الحكومية والمحافظة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>