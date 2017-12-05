‏أمير حائل‬ يشارك الأطفال ذوي الإعاقة احتفالهم بـ ‫اليوم العالمي للإعاقة

وصف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل الوقت الذي قضاه اليوم بصحبة الأطفال ذوي الإعاقة والاحتفال معهم باليوم العالمي للإعاقة، بالإمتع والأجمل، مؤكداً سموه أنهم أظهروا العديد من القدرات المدهشة، لحظة مشاركته لهم احتفالهم بهذه المناسبة.

وبيّن سموه أن الأطفال استطاعوا التفوق علينا جميعاً، بإرادتهم، فحق لنا أن نهنئهم ونهنئ أنفسنا بوجودهم بيننا، وهم يجعلون من تحدي الإعاقة أنموذجا لتجاوز مختلف التحديات التي نواجهها في حياتنا الخاصة والعامة، ورسالة عملية مفادها أن مع الإرادة وقوة العزيمة ينتهي المستحيل، وأن الحياة تحتاج إلى مزيدٍ من العمل والإخلاص والعمل في مختلف المجالات.

ورفع أمير منطقة حائل باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الرعاية الكريمة لأبناء الوطن في مختلف مناطق المملكة عموماً وفي منطقة حائل على وجه الخصوص، والدعم للأطفال ذوي الإعاقة في حائل.

وقال سموه في تصريح صحفي بعد رعايته للحفل الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة: “فخورون بقيادتنا الحكيمة وبالصروح الخدمية المتخصصة، على غرار مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين، الذي بات ذا بصمة إبداعية يعيشها كل طفل معاق، ويحمل معها طموحاً كبيراً، حيث شاهدت خلال هذه الزيارة إمكانات وتجهيزات متكاملة، وكوادر طبية وتأهيلية وتعليمية على مستوى متميز، يضفي عليها الجمال طابع إنساني وخيري ملحوظ ومعاش.

مثمناً سموه لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين جهوده الكبيرة في هذا الجانب، فسموه صاحب الأيادي البيضاء والمبادرات الخيرية بالمنطقة، لافتاً الانتباه إلى البادرة الطيبة والتبرع السخي الذي قدمه معالي الدكتور ناصر الرشيد، المتمثل في تكفله بتكاليف إنشاء المركز بالمنطقة، داعياً الله أن يجزيه خير الجزاء، مؤكداً سموه أن هذا ديدن أبناء الوطن المخلصين، الذين عرف عنهم التكافل والتلاحم فيما بينهم.

ونوه سمو أمير منطقة حائل بقوة وصلابة الأساسات التي قامت عليها الجمعية، الأمر الذي ضمن لها تحقيق نجاحات متتالية فيما يتعلق بخدمة هذه الفئة الغالية عليها من أطفالنا ذوي الإعاقة، مشدّداً سموه على موتاصلة العمل الدؤوب في هذا الشأن، معرباً عن شكره لسمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وللقائمين على المركز بمنطقة حائل، مشيداً سموه بالأطفال المشاركين في الفقرات المتنوعة التي قدمت خلال الاحتفالية، وكذلك المبدعين من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قدّموا بدورهم فقرات ناجحة، وأقاموا معارض متميزة، مثمناً سموه لمعلمي ومعلمات المركز والكادر الإداري والفني جهودهم المباركة، سائلا الله جل وعلا أن يجعلها في موازين حسناتهم.

وكان سموه بدأ بالزيارة لمركز الملك سلمان ورعاية حفل المركز بمناسبة اليوم العالمي للاعاقة 2017، حيث تجول سموه داخل أقسام المركز التعليمية والتأهيلية والعلاجية، مستمعاً من مسؤولي ومسؤولات الأقسام لشرح عن الخدمات التي يقدمها للأطفال المعوقين بالمنطقة، كما التقطت صورة تذكارية لسموه مع أطفال المركز وتسلم في نهاية الجولة درع الجمعية من مدير المركز عبدالله العجلان.

واشتملت فقرات الاحتفال الذي أقيم بقاعة رشيد بن ليلا على عروض الحركات البهلوانية والخطرة التي قام بها عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما زار سموه أجنحة الإدارات الحكومية والتعليمية وهي جامعة حائل والإدارة العامة للتعليم وإدارة المرور وجمعية هدكا ونادي ذوي الاحتياجات الخاصة ومصنع مياه آبار وجناح مركز الملك سلمان للأطفال المعوقين ثم شارك سموه في فعالية تجربة كرسي المعاقين.

رافق سموه معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم ومدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد ومدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان بن عبدالعزيز المحيميد ومدير مرور منطقة حائل العقيد دحيم بن سالم الشبرمي وعدد من المسئولين .