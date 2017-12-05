أمير مكة المكرمة يدشن فعاليات النسخة الثالثة لمعرض جدة الدولي للكتاب الأربعاء القادم

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، فعاليات النسخة الثالثة لمعرض جدة الدولي للكتاب الأربعاء القادم 25 /3 / 1439ه، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد .

ويتضمن الحفل تكريم شخصيات ثقافية لإسهاماتها في حركة النشر والتأليف في المملكة، شملت الدكتور أحمد الضبيب، والدكتور عباس طاشكندي، ويحيى بن جنيد، وعبد الرحمن المعمر، والدكتورة هدى العمودي، وخالد اليوسف، إضافة للشاعر إبراهيم خفاجي .

وسيفتح المعرض أبوابه للزوار بدءاً من الخميس القادم حتى الأحد 24 ديسمبر، بمشاركة قرابة الـ500 دار نشر يمثلون 42 دولة .

وأعلنت اللجنة الثقافية بالمعرض عن فعاليتها الثقافية، التي تضم ما يزيد على 50 فعالية ثقافية، تتضمن نداوت ومحاضرات ولقاءات ومعارض تشكيلية، إضافةً إلى ورش عمل مختلفة، فيما ستقدم عروضاً حيةً، وأفلاماً قصيرة، وفرقة موسيقية ، وتستهدف اللجان المنظمة للمعرض أكبر شريحة ممكنة من المجتمع السعودي بشتى اختلافاته المعرفية وشرائحه العمرية، تشمل فعاليات للقراءة والأطفال .