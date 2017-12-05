 “سابك” تعلن عن إعادة فتح مكتبها في العراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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“سابك” تعلن عن إعادة فتح مكتبها في العراق

“سابك” تعلن عن إعادة فتح مكتبها في العراق
المناطق - واس

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن إعادة فتح مكتبها في جمهورية العراق، وذلك أثناء مشاركتها في الدورة السابعة لمعرض البصرة للنفط والغاز، الذي يُقام خلال الفترة 17 – 19 ربيع الأول 1439هـ الموافق (5 – 7 ديسمبر 2017م)، بمدينة البصرة العراقية، وبمشاركة وفد سعودي كبير من القطاعين العام والخاص، تحت مظلة هيئة تنمية الصادرات السعودية.

ويأتي الإعلان عن إعادة فتح مكتب (سابك) في العراق في إطار سعي الشركة للتوسع، والاستفادة من الفرص التي يقدمها سوق مهمة مثل السوق العراقية، حيث تشارك في هذا المعرض من خلال جناح خاص بها، تقدم خلاله حلولاً مبتكرة تخدم قطاع النفط والغاز، وتستكشف أيضاً الفرص المتوفرة في السوق العراقية.

وعبر نائب الرئيس للمملكة والشرق الأوسط وأفريقيا، ورئيس وفد (سابك) في المعرض الدكتور طلعت آل ظافر، عن سعادته بهذه المشاركة، مؤكداً أنها تأتي في سياق حرص (سابك) على المساهمة في أي جهد وطني يهدف إلى تحفيز تنويع الاقتصاد الوطني.

وقال آل ظافر: ” عندما تشارك (سابك) في مثل هذه المعارض النوعية فهي تحقق أهداف رؤية المملكة 2030م، حيث تسعى إلى رفع حجم صادرات المملكة للخارج ما يشكل مصدراً جديداً للدخل بعيداً عن النفط”، مبيناً أن المشاركة بهذا المعرض، تنسجم مع ما تسعى إليه بأن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات.

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