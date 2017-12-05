واتس آب يكشف كيفية رصد الحسابات الخطيرة

يبدو أن واتس آب يعمل على إطلاق نسخة جديدة بعد نشر مجموعة من الأسئلة والأجوبة على موقعه الرسمي، وكشف بعض التفاصيل الهامة حول حسابات “WhatsApp Business”.

وتتضمن هذه الصفحة نصائح لتحديد حسابات النشاط التجاري التي تم إثبات ملكيتها، وحسابات الأنشطة التجارية التي لم يتم التحقق منها.

وستكون نسخة “WhatsApp Business” منفصلة عن النسخة العادية من واتس آب، حيث صُممت لاستخدامها من قبل الشركات لتسهل على الشركاء والعملاء عملية التواصل على المنصة.

وتوضح صفحة الأسئلة الجديدة، التي رصدها WABetaInfo، الاختلافات بين شارات أو علامات حساب النشاط التجاري. ويمكن للمستخدمين التحقق من الملف الشخصي لجهة الاتصال من أجل معرفة نوع الحساب المستخدم.

وتم التحقق من حساب النشاط التجاري الذي يحمل شارة العلامة الخضراء في الملف الشخصي، على أنها “علامة تجارية أصلية” من قبل واتس آب.

وفي الوقت نفسه، تم تأكيد أن حساب النشاط التجاري الذي يحمل شارة علامة رمادية في الملف الشخصي، يستخدم رقم هاتف يطابق رقم النشاط التجاري الذي يدعي المستخدم أنه يملكه أو يشغله.

ومع ذلك، يشير حساب النشاط التجاري الذي يحمل شارة علامة استفهام رمادية في الملف الشخصي، إلى أنه لم يتم تأكيد الحساب أو التحقق منه بواسطة واتس آب.

ولذلك، يجب أن تكون حذرا في حال حاول حساب النشاط التجاري الذي يحمل شارة رمادية الاتصال بك، حتى لو كان يبدو أنه مرتبط بشركة تعرفها.

ويمكن أن تكون حسابات الأنشطة التجارية المزيفة أكثر خطورة من الحسابات المنتظمة، وخاصة في حال إرسال معلومات الدفع أو عنوان البريد الإلكتروني. ولحسن الحظ يمكنك حظر حسابات الأنشطة التجارية التي قد تبدو مشبوهة.