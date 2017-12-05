 محافظ بالجرشي يفتتح المعارض المقامة على هامش مهرجان القصة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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محافظ بالجرشي يفتتح المعارض المقامة على هامش مهرجان القصة

محافظ بالجرشي يفتتح المعارض المقامة على هامش مهرجان القصة
المناطق - الباحة

يفتتح محافظ بالجرشي سفر بن سويد الفعاليات المقامة على هامش مهرجان القصة الاول الذي ينظمه نادي الباحة الادبي والمتمثلة في ثلاث معارض للفن التشكيلي للفنان حسين دقاس والفنانة ريم الغامدي والفنان شرف الزهراني ومعرض الخط العربي للخطاط منصور مديس ومعرض للقصة القصيرة بالاضافة الى إصدارات النادي الحديثة ومنصة التوقيع على الإصدارات القصصية لضيوف المهرجان
اوضح ذلك رئيس النادي المشرف على المهرجان حسن الزهراني الذي ثمن سمو امير منطقة الباحة افتتاحه لمبنى النادي وتدشين فعاليات مهرجان القصة واضاف أن محافظ بالجرشي سيشرف المهرجان ويفتتح المعارض المصاحبة للمهرجان فيما سيعقب دلك ثلاث جلسات الاولى للحديث عن رجل الاعمال تجارب الرواد والثانية تجارب الرواد فيما ستكون الثالثة والاخيرة لهذا اليوم شهادات المكرمين

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