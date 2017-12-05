الكلية التقنية بالباحة تفتح باب القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف

بدأ الكلية التقنية بمنطقة الباحة باستقبال طلبات الراغبين الالتحاق في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكلية التقنية وذلك على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.saمن 6/4/1439 إلى 30/4/1439 هـ .

أوضح عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة الأستاذ / مرعي بن سعد القرني أن الكلية إحدى الكليات التقنية التي يطبق فيها برنامج اللغة الإنجليزية المكثف بطاقم أجنبي متخصص ، مبيناً أن الشروط العامة للتسجيل في البرنامج هي :

• أن يكون سعودي الجنسية.

• ألا يكون قد تم قبوله في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية للدراسة

• أن لا يكون المتقدم متخرجا أو مستمرا في البرنامج التدريبي.

• أن يكون حاصلاً على دبلوم إحدى الكليات التقنية التابعة للمؤسسة.

• يشترط للقبول النهائي الحصول على درجة باختبار القبول تعادل المستوى A1) على معيار CEFR (المكافئ للدرجة 2 في اختبار( IELTS)..

وأشار القرني أن هناك عدة مميزات يحصل عليها المتدرب ومنها :

• الحصول على شهادة في نهاية البرنامج .

• مكافأة شهرية قدرها ألف ريال.

• اكتساب مهارات في اللغة الإنجليزية وفق احتياجات سوق العمل.

• الحصول على (540) ساعة تدريبية على مدى 18 أسبوعاً تدريبياً، مضافاً إليها ساعات تدرب الكتروني.

• كادر تعليمي لغتهم الأصلية الإنجليزية.