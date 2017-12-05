 الكلية التقنية بالباحة تفتح باب القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الكلية التقنية بالباحة تفتح باب القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف

الكلية التقنية بالباحة تفتح باب القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف
المناطق - الباحة

بدأ الكلية التقنية بمنطقة الباحة باستقبال طلبات الراغبين الالتحاق في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكلية التقنية وذلك على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.saمن 6/4/1439 إلى 30/4/1439 هـ .
أوضح عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة الأستاذ / مرعي بن سعد القرني أن الكلية إحدى الكليات التقنية التي يطبق فيها برنامج اللغة الإنجليزية المكثف بطاقم أجنبي متخصص ، مبيناً أن الشروط العامة للتسجيل في البرنامج هي :
• أن يكون سعودي الجنسية.
• ألا يكون قد تم قبوله في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية للدراسة
• أن لا يكون المتقدم متخرجا أو مستمرا في البرنامج التدريبي.
• أن يكون حاصلاً على دبلوم إحدى الكليات التقنية التابعة للمؤسسة.
• يشترط للقبول النهائي الحصول على درجة باختبار القبول تعادل المستوى A1) على معيار CEFR (المكافئ للدرجة 2 في اختبار( IELTS)..
وأشار القرني أن هناك عدة مميزات يحصل عليها المتدرب ومنها :
• الحصول على شهادة في نهاية البرنامج .
• مكافأة شهرية قدرها ألف ريال.
• اكتساب مهارات في اللغة الإنجليزية وفق احتياجات سوق العمل.
• الحصول على (540) ساعة تدريبية على مدى 18 أسبوعاً تدريبياً، مضافاً إليها ساعات تدرب الكتروني.
• كادر تعليمي لغتهم الأصلية الإنجليزية.

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