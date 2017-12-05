 الأردن: ترامب أبلغ الملك عبدالله خطته نقل السفارة الأمريكية للقدس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الأردن: ترامب أبلغ الملك عبدالله خطته نقل السفارة الأمريكية للقدس

الأردن: ترامب أبلغ الملك عبدالله خطته نقل السفارة الأمريكية للقدس
المناطق - وكالات

أعلن الديوان الملكى الأردنى، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أبلغ العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بالمضى قدما في نقل سفارة واشنطن في اسرائيل الى القدس.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطينى محمود عباس إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أبلغ عباس اليوم الثلاثاء بأنه ينوى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

ولم يذكر المتحدث فى بيان بهذا الشأن عما إذا كان ترامب تطرق إلى توقيت اتخاذ مثل هذه الخطوة.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    صالح علي العمراني

    رحم الله ابطال المسلمين الأوائل الذين لم يفرطو في القدس الشريف …عمر بن الخطاب رضي الله عنه ..الأمويون العباسيون صلاح الدين الايوبي محمد الفاتح …

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