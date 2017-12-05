جامعه الباحه تشارك بالبرامج الوطني “عيش السعودية”

أكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالباحة زاهر محمد الشهري بأنه سيتم تنفيذ رحلة لجامعة الباحة من كليه الآداب والعلوم الإنسانية ضمن عيش السعودية الى العاصمة الرياض لمده ثلاثة ايام يرافقهم المرشد السياحي صالح ابراهيم العمري

والرحله ضمن مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لبرنامج “عيش السعودية “والذي حث عليه سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود لربط المواطن بوطنه من خلال المعايشة وجعل النشىء يجول في مناطق المملكة والمواقع ليتعرف على تراث وطنه ومعالمه التاريخية والحضارية والسياحية ليتعايش مع هذه المواقع ويتفاعل معها

من جهتها قالت اعتماد المسعري مدير عام عيون النسر لتنظيم الرحلات ان برنامج “عيش السعودية ” يعد برنامج وطني يدعو المواطن والمواطنه لاكتشاف وطنهم من خلال المشاركة في رحلات يعيش من خلالها تاريخه الوطني وتزيد من معرفته لوطنه بشكل أعمق، وتساهم في تقوية ارتباطه به وبتاريخه؛ ويسهم في بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته ووحدته ومنجزاته والمساهمة في بناء مستقبله، وليكون من خلال هذه الرحلات ذكريات جميلة مرتبطة بمواقع بلاده.