 جامعه الباحه تشارك بالبرامج الوطني “عيش السعودية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جامعه الباحه تشارك بالبرامج الوطني “عيش السعودية” النفيعي. يدشن حملة “اغرسها” كمبادرة من مجمع وادي محرم التعليمي “اعرف حقك” حملة توعوية بكلية إدارة الأعمال في جامعة تبوك جامعة تبوك تنظم ملتقى “سفيرات” التوعوي جامعة فهد بن سلطان بتبوك تستقبل القنصل الأمريكي لدى المملكة القنصل الأمريكي لدى المملكة يزور سياحة تبوك والمواقع الأثرية بالمنطقة السديري يزور مكتب اثار محافظة تيماء فيسبوك يطلق “ماسنجر الأطفال” تحت رعاية الآباء التحالف العربي يلقي منشورات لمساندة انتفاضة اليمن ضد الحوثيين الأردن: ترامب أبلغ الملك عبدالله خطته نقل السفارة الأمريكية للقدس واتس آب يكشف كيفية رصد الحسابات الخطيرة الكلية التقنية بالباحة تفتح باب القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف

جامعه الباحه تشارك بالبرامج الوطني “عيش السعودية”

جامعه الباحه تشارك بالبرامج الوطني “عيش السعودية”
 المناطق-الباحة
أكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالباحة  زاهر محمد الشهري  بأنه سيتم تنفيذ رحلة لجامعة الباحة من كليه الآداب والعلوم الإنسانية ضمن عيش السعودية الى العاصمة الرياض لمده ثلاثة ايام يرافقهم المرشد السياحي صالح ابراهيم العمري
والرحله ضمن مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لبرنامج “عيش السعودية “والذي حث عليه سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود لربط المواطن بوطنه من خلال المعايشة وجعل النشىء يجول في مناطق المملكة والمواقع ليتعرف على تراث وطنه ومعالمه التاريخية والحضارية والسياحية ليتعايش مع هذه المواقع ويتفاعل معها
من جهتها قالت  اعتماد المسعري مدير عام عيون النسر لتنظيم الرحلات ان برنامج “عيش السعودية ” يعد برنامج وطني يدعو المواطن والمواطنه لاكتشاف وطنهم من خلال المشاركة في رحلات يعيش من خلالها تاريخه الوطني وتزيد من معرفته لوطنه بشكل أعمق، وتساهم في تقوية ارتباطه به وبتاريخه؛ ويسهم في بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته ووحدته ومنجزاته والمساهمة في بناء مستقبله، وليكون من خلال هذه الرحلات ذكريات جميلة مرتبطة بمواقع بلاده.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>