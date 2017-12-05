 منتخب اليد يعسكر في صربيا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2019م

تغادر بعثة المنتخب الأول لكرة اليد يوم الأحد المقبل إلى صربيا في المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد التحضيري للمشاركة في التصفيات الآسيوية ، والتي ستقام في جمهورية كوريا الجنوبية في شهر يناير المقبل، والمؤهلة إلى مونديال العالم بألمانيا والدنمارك 2019.

وضمنت القائمة 20 لاعب وهم :محمد رضي آل سالم – عبدالله مهدي آل عباس – هشام جاسم العبيدي – عبدالله علي الحماد – مهدي رضي ال سالم – مجتبى رضي آل سالم – حسان ابراهيم غزوي (النور ) نواف ضيف الله المطيري (الوحدة ) عبدالعزيز رده سعيد (الاهلي ) حسن محمد الخضراوي (الخليج ) علي علي الصفار – احمد علي العبد العلي – حسن عبدالله الجنبي – عباس علي الصفار – عبدالله قاسم الحليلي – عبدالله حسن آل سلام – محمد عبدالكريم آل عباس – حسين علي المحسن (مضر ) حسين علي الحنابي – محمد حسين الزاير (الصفا ) ، وضمت كذلك محمد القرشي مدير المنتخب ومهنا القاموس إداري وياسر القطان إداري وخالد البريدي محلل فني ويدرب الفريق الإسباني باربيتو فرناندو ويساعده الإسباني اورتيجا الخاندرو ويدرب الحراس الصربي ديجان وأخصائي العلاج الطبيعي التونسي أيمن فيصل والطبيب خالد الزاير .

ووقع منتخبنا السعودي في المجموعة الرابعة بالبطولة الآسيوية إلى جانب منتخبات قطر والصين ونيوزلندا ، ووفقاً لنظام البطولة، يتأهل المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني إلى الدور الثاني، وبعدها يتم تقسيم المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى مجموعتين تلعب بنظام الدوري من دور واحد؛ لتحديد أطراف المربع الذهبي.