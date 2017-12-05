  منتخب اليد يعسكر في صربيا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2019م | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

 منتخب اليد يعسكر في صربيا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2019م جامعه الباحه تشارك بالبرامج الوطني “عيش السعودية” النفيعي. يدشن حملة “اغرسها” كمبادرة من مجمع وادي محرم التعليمي “اعرف حقك” حملة توعوية بكلية إدارة الأعمال في جامعة تبوك جامعة تبوك تنظم ملتقى “سفيرات” التوعوي جامعة فهد بن سلطان بتبوك تستقبل القنصل الأمريكي لدى المملكة القنصل الأمريكي لدى المملكة يزور سياحة تبوك والمواقع الأثرية بالمنطقة السديري يزور مكتب اثار محافظة تيماء فيسبوك يطلق “ماسنجر الأطفال” تحت رعاية الآباء التحالف العربي يلقي منشورات لمساندة انتفاضة اليمن ضد الحوثيين الأردن: ترامب أبلغ الملك عبدالله خطته نقل السفارة الأمريكية للقدس واتس آب يكشف كيفية رصد الحسابات الخطيرة

 منتخب اليد يعسكر في صربيا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2019م

 منتخب اليد يعسكر في صربيا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2019م
المناطق - وليد الحمود

تغادر بعثة المنتخب الأول لكرة اليد يوم الأحد المقبل إلى صربيا في المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد التحضيري للمشاركة في التصفيات الآسيوية ، والتي ستقام في جمهورية كوريا الجنوبية في شهر يناير المقبل، والمؤهلة إلى مونديال العالم بألمانيا والدنمارك 2019.

وضمنت القائمة 20 لاعب وهم :محمد رضي آل سالم – عبدالله مهدي آل عباس – هشام جاسم العبيدي – عبدالله علي الحماد – مهدي رضي ال سالم – مجتبى رضي آل سالم – حسان ابراهيم غزوي (النور ) نواف ضيف الله المطيري (الوحدة ) عبدالعزيز رده سعيد (الاهلي ) حسن محمد الخضراوي (الخليج ) علي علي الصفار – احمد علي العبد العلي – حسن عبدالله الجنبي – عباس علي الصفار – عبدالله قاسم الحليلي – عبدالله حسن آل سلام – محمد عبدالكريم آل عباس – حسين علي المحسن (مضر ) حسين علي الحنابي – محمد حسين الزاير (الصفا ) ، وضمت كذلك محمد القرشي مدير المنتخب ومهنا القاموس إداري وياسر القطان إداري وخالد البريدي محلل فني ويدرب الفريق الإسباني باربيتو فرناندو ويساعده الإسباني اورتيجا الخاندرو ويدرب الحراس الصربي ديجان وأخصائي العلاج الطبيعي التونسي أيمن فيصل والطبيب خالد الزاير .

ووقع منتخبنا السعودي في المجموعة الرابعة بالبطولة الآسيوية إلى جانب منتخبات قطر والصين ونيوزلندا ، ووفقاً لنظام البطولة، يتأهل المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني إلى الدور الثاني، وبعدها يتم تقسيم المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى مجموعتين تلعب بنظام الدوري من دور واحد؛ لتحديد أطراف المربع الذهبي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>