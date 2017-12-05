جمعية الطائف الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة.. ورش عمل ودورات في يوم الإعاقة العالمي

أقامت جمعية الطائف الخيرية لذوي الإحتياجات الخاصة حفل بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة وكانت فاتحة الإحتفال كلمة رئيس الجمعية الدكتور سعيد الزهراني الذي رحب بالجميع وشكر حضورهم وثمن دورهم الذي يعطي أهمية للجمعية ولذوي الإحتياجات وإعطاءهم الثقة والمشاركة في مثل هذه الإحتفالات ، وشدد على أن يكون تفاعلنا مع اخواننا ذوي الإحتياجات دائم لا يوم واحد وينتهي وعلينا أن نظل معهم بتشجيعنا لهم ، بعد ذلك بدأت المشاركات التي شكلها ذوي الإحتياجات بما يملكونه من مهارات و مواهب . الحفل شهد معرض مصاحب حمل إنجازات الجمعية وأهدافها ورسائلها التي تسعى لإيصالها . فعاايات الجمعية مستمرة لإسبوع قادم حيث سيكون هناك شراكة مع التعليم ومع جامعه الطائف وحدة الاحتياجات الخاصه يوم الاثنين بينما ، سيشهد يوم الثلاثاء مشاركة الجمعية في حفل فرع وزارة العمل والتنميه الاجتماعية (التأهيل الشامل) على شرف معالي محافظ الطائف سعاده الاستاذ سعد الميموني في جامعة الطائف وبحضور مستشار الوزير والمشرف على فرع وزاره العمل والتنميه في منطقه مكه المكرمه سعاده دمحمد القحطاني و– يوم الخميس والجمعة سيكون هناك تفعيل يوم الاعاقه في قلب الطائف بمشاركه عده جهات الصحه والتعليم وجامعه الطائف ومستشفى الصحه النفسيه ودرسة انجال المملكه ومركز الامير محمد بن سلمان للتوحد والتأهيل الشامل ومركز رحاب ومركز الرعايه المتخصص، هناك فعاليات أخرى وهي

تدشين ورشة عمل تعليم الكروشيه لذوي الاحتياجات الخاصة /و الهاتف الارشادي في الجمعية مع الدكتور سعيد الزهراني والدكتوره سميره كردي وهناك ورشة عمل عن الضغوط النفسيه والاجتماعيه لذوي الاحنياجات الخاصه واسرهم يقدمها الدكتور عبدالرحمن الجهني

-و ورشه عمل عن فرط الحركه وتشتت الانتباه يقدمها الدكتور مالك الرفاعي