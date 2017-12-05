 محافظ الطائف يطلق 65 مبادره تطوعيه بالصحه تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

محافظ الطائف يطلق 65 مبادره تطوعيه بالصحه تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع جمعية الطائف الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة.. ورش عمل ودورات في يوم الإعاقة العالمي  منتخب اليد يعسكر في صربيا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2019م جامعه الباحه تشارك بالبرامج الوطني “عيش السعودية” النفيعي. يدشن حملة “اغرسها” كمبادرة من مجمع وادي محرم التعليمي “اعرف حقك” حملة توعوية بكلية إدارة الأعمال في جامعة تبوك جامعة تبوك تنظم ملتقى “سفيرات” التوعوي جامعة فهد بن سلطان بتبوك تستقبل القنصل الأمريكي لدى المملكة القنصل الأمريكي لدى المملكة يزور سياحة تبوك والمواقع الأثرية بالمنطقة السديري يزور مكتب اثار محافظة تيماء فيسبوك يطلق “ماسنجر الأطفال” تحت رعاية الآباء التحالف العربي يلقي منشورات لمساندة انتفاضة اليمن ضد الحوثيين

محافظ الطائف يطلق 65 مبادره تطوعيه بالصحه تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع

محافظ الطائف يطلق 65 مبادره تطوعيه بالصحه تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع
المناطق - عادل الزهراني
اطلق محافظ محافظه الطائف سعد بن مقبل الميموني صباح اليوم حملة  اليوم العالمي للتطوع والذي تنظمه  صحة الطائف بعنوان “تطوعي صحه ” بحضور مساعد مدير الشئون الصحيه للطب العلاجي الدكتور/  احمد الزايدي  ومدير اداره المشاركات المجتمعيه عبدالرحيم المالكي وبمشاركة اكثر من 600 متطوع لتنفيذ 65 مبادره تطويه للمجتمع
وتضمنت الحمله  مبادرات تطوعيه موزعه علي عدد من المرافق الصحيه داخل وخارج المحافظه والاماكن العامه ودور الرعايه الاجتماعيه ومدارس البنين والبنات والاسواق

وتم اطلاق المبادره ميدانيا تزامنا بحديقة النخيل 3 بشارع الحدائق والتي تضم مبادرات مركز صحي الوشحاء وعدد من الادارات الاخرى تضمنت برامج توعويه وتشجير وتقديم خدمات صحيه مباشره
هذا وذكر ماجد عوض الثبيتي مدير مركز صحي الوشحاء ان مبادرات التطوع المقدمه تهدف لتفعيل المجتمع مع الخدمات الصحيه تعريفيا وتوعويا
فيما قالت حنان الثبيتي مشرفة المبادره ان ذلك من شأنه زرع روح التطوع في تقديم الخدمات الاجتماعيه من منظور صحي وتعزيز دور الجهات الصحيه اجتماعيا وتشكيل الفرق التطوعية الفاعله داخل المجتمع  .

من جهته قال المتحدث الرسمي لصحه الطائف بالنيابه عيضه بن ربيع الهذلي  بان الهدف من هذه المبادرات تحقيق رؤيه المملكه 2030 بتحفيز التطوع في المجال  الصحي ونشر ثقافه التطوع بين منسوبي صحه الطائف ورفع مستوي الخدمات الصحيه المقدمه تجدر الاشاره ان كافة مستشفيات الطائف ومراكزها واداراتها تفاعلت بمبادرات مختلفه تنوعت بين محاضرات وندوات وفعاليات ومشاركه مجتمعيه في التشجير والنظافه والرياضه والتفعل المجتمع من خلال كسوة الشتاء .

وبرزت في تفعيل المبادرات متطوعين في مستشفى الصحه النفسيه والملك فيصل والنساء والولاده ومستشفى ومركز القريع في مبادرات تتنافس للفوز بالمبادرات الاكثر تفاعلا الى جانب مبادرات اخرى سجلت ضمن افضل المبادرات التطوعيه لأبطال الصحه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>