محافظ الطائف يطلق 65 مبادره تطوعيه بالصحه تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع

اطلق محافظ محافظه الطائف سعد بن مقبل الميموني صباح اليوم حملة اليوم العالمي للتطوع والذي تنظمه صحة الطائف بعنوان “تطوعي صحه ” بحضور مساعد مدير الشئون الصحيه للطب العلاجي الدكتور/ احمد الزايدي ومدير اداره المشاركات المجتمعيه عبدالرحيم المالكي وبمشاركة اكثر من 600 متطوع لتنفيذ 65 مبادره تطويه للمجتمعوتضمنت الحمله مبادرات تطوعيه موزعه علي عدد من المرافق الصحيه داخل وخارج المحافظه والاماكن العامه ودور الرعايه الاجتماعيه ومدارس البنين والبنات والاسواق

وتم اطلاق المبادره ميدانيا تزامنا بحديقة النخيل 3 بشارع الحدائق والتي تضم مبادرات مركز صحي الوشحاء وعدد من الادارات الاخرى تضمنت برامج توعويه وتشجير وتقديم خدمات صحيه مباشره

هذا وذكر ماجد عوض الثبيتي مدير مركز صحي الوشحاء ان مبادرات التطوع المقدمه تهدف لتفعيل المجتمع مع الخدمات الصحيه تعريفيا وتوعويا

فيما قالت حنان الثبيتي مشرفة المبادره ان ذلك من شأنه زرع روح التطوع في تقديم الخدمات الاجتماعيه من منظور صحي وتعزيز دور الجهات الصحيه اجتماعيا وتشكيل الفرق التطوعية الفاعله داخل المجتمع .

من جهته قال المتحدث الرسمي لصحه الطائف بالنيابه عيضه بن ربيع الهذلي بان الهدف من هذه المبادرات تحقيق رؤيه المملكه 2030 بتحفيز التطوع في المجال الصحي ونشر ثقافه التطوع بين منسوبي صحه الطائف ورفع مستوي الخدمات الصحيه المقدمه تجدر الاشاره ان كافة مستشفيات الطائف ومراكزها واداراتها تفاعلت بمبادرات مختلفه تنوعت بين محاضرات وندوات وفعاليات ومشاركه مجتمعيه في التشجير والنظافه والرياضه والتفعل المجتمع من خلال كسوة الشتاء .

وبرزت في تفعيل المبادرات متطوعين في مستشفى الصحه النفسيه والملك فيصل والنساء والولاده ومستشفى ومركز القريع في مبادرات تتنافس للفوز بالمبادرات الاكثر تفاعلا الى جانب مبادرات اخرى سجلت ضمن افضل المبادرات التطوعيه لأبطال الصحه