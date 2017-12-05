 التحالف الدولي: أقل من 3000 داعشي في سوريا والعراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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التحالف الدولي: أقل من 3000 داعشي في سوريا والعراق

التحالف الدولي: أقل من 3000 داعشي في سوريا والعراق
المناطق - رويترز

قال المتحدث باسم لتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة، الثلاثاء، إن تقديرات التحالف تشير إلى أن أقل من 3 آلاف من مقاتلي التنظيم لا يزالون في  العراق و  سوريا.

وأضاف الكولونيل بالجيش الأميركي، رايان ديلون، على تويتر: “التقديرات الحالية هي أنه يتبقى أقل 3000 من مقاتلي داعش لا يزالون يمثلون تهديدا، لكننا سنواصل دعم قوات شركائنا لهزيمتهم”.

وخسر  داعش معقله الرئيسي في مدينة  الرقة في سوريا، وكذلك في مدينة الموصل العراقية.

وأكد التحالف في وقت سابق استعادة أكثر من 95 في المائة من أراضي داعش في سوريا والعراق.

وتراجع داعش بالعراق في مواجهة عمليات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وميليشيات الحشد الشعبي.

وفي سوريا تعرض التنظيم لهجمات متزامنة من قوات “سوريا الديمقراطية”، التي تشكل “وحدات الحماية الكردية ” قوامها، بدعم أميركي، إلى جانب هجمات من قوات النظام السوري بدعم روسي، فضلا عن عمليات شنها الجيش التركي على داعش لحماية حدوده مع سوريا.

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