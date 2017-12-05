 وفد المعارضة في جنيف يرفض التنازل عن شرط رحيل الأسد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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وفد المعارضة في جنيف يرفض التنازل عن شرط رحيل الأسد

وفد المعارضة في جنيف يرفض التنازل عن شرط رحيل الأسد
المناطق - وكالات

اتهم رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف، نصر الحريري، فريق الحكومة بطرح شروط مسبقة عندما يطالب بالتخلي عن بيان مؤتمر الرياض-2.

وقال الحريري للصحفيين بعد لقاء أجراه اليوم الثلاثاء مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا: “وفد الحكومة كان يطالب بعدم وضع شروط مسبقة، وهو الآن يضع شروطا مسبقة، بيان الرياض هو ترجمة لقرارات مجلس الأمن ولبيان جنيف 1 والقرارين 2254 و 2118”.

وأضاف الحريري: “النظام لن يتوقف عن اختلاق الذرائع، ونحن هنا موجودون من أجل الوصول إلى حل سياسي، وإن عدم حضور أحد الأطراف هو مسؤولية المجتمع الدولي و مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وفد المعارضة، يحيى العريضي، هذا الموقف، قائلا إن بيان الرياض-2 منسجم مع القرارات الدولية.

وأضاف العريضي، في تصريحات أدلى بها اليوم: “هناك من يبحث عن ذريعة للتهرب من سلام لسوريا لأنه عاش على حالة الحرب”.

واستؤنفت في جنيف، اليوم، الجولة الـ8 من المفاوضات السورية بعد وصول وفد المعارضة الموحدة إلى مقر الأمم المتحدة للقاء المبعوث الدولي إلى سوريا.

وحتى الآن، لم يذكر الوفد الحكومي السوري، الذي أعلن، في الأول من هذا الشهر، عن انتهاء مشاركته في هذه الجولة، لم يذكر ما إذا كان سيعود إلى مفاوضات جنيف لاستئناف مشاركته فيها.

وكانت دمشق أوضحت سابقا أن الوفد الحكومي غادر جنيف بسبب إعلان المعارضة الموحدة، خلال مؤتمر “الرياض -2″، ضرورة تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، ووصفت هذا الموقف بأنها شرط مسبق غير مقبول وغير مسؤول يقوض جهود دي ميستورا.

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