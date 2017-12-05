 ترامب يبلغ السيسي بنيته نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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ترامب يبلغ السيسي بنيته نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس

ترامب يبلغ السيسي بنيته نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس
المناطق - الرياض

أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، بنيته نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي تلقى، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من ترامب، تم خلاله “تناول القرار المزمع اتخاذه من قبل الإدارة الأمريكية بشأن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس”.

وأكد السيسي، حسب البيان، على “الموقف المصري الثابت بشأن الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة”، مشددا على “ضرورة العمل على عدم تعقيد الوضع بالمنطقة من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام في الشرق الأوسط”.

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