(المفتي) يواصل تألقه و ينتزع كأس خادم الحرمين الشريفين من ميدان فروسية الخفجي

أقام ميدان فروسية الخفجي حفله الخامس عصر اليوم الثلاثاء على دعم كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله ورعاه).

وبحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية والشركات و رجال الأعمال ومحبي الفروسية وكانت حصيلة السباقات على النحو التالي:-

الشوط الأول كان مخصصاً للجياد التي ربحت ( ٠-٣ ) سباقات حيث يتنافسون على مسافة ١٦٠٠ متر، وجاء في المركز الأول الفرس (عزالحسناء) للمالك بدر نهار المطيري بقيادة الخيال نادر عبدالعزيز.

والشوط الثاني خصص للخيل العربية على مسافة ١٦٠٠ متر، وجاء في المركز الأول الجواد (أس اس ناظم) للمالك حمد بن محمد المري بقيادة الخيال خالد الرويشد ، والشوط الثالث كان مخصص لمواليد ٢٠١٤ على مسافة ١٦٠٠ متر، وجاء في المركز الأول الجواد (عكرمي) للمالك صالح بن حسن الزعبي و قيادة الخيال خالد الرويشد، والشوط الرابع والذي كان مخصص للأمهار على مسافة ١٤٠٠ متر، وجاءت في المركز الأول المهره (العاذلية) للمالك ماجد بن عبدالله العتيبي وقيادة الخيال مهدي الحبيل.

والشوط الخامس على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، وكان الشوط مفتوح الدرجات وعلى مسافة ١٦٠٠ متر، وجاء في المركز الأول الجواد (المفتي) للمالك خالد محمد الدوسري وقيادة الخيال خالد الرويشد.

وفي ختام السباق قدم مدير الميدان مفلح فلاح الشمري شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه على دعمه المتواصل للفروسيه وخاصه ميدان فروسية الخفجي ووجه شكره أيضا لجميع اللجان العامله في السباق ولعشاق ومحبي ميدان فروسية الخفجي.