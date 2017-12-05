 (المفتي) يواصل تألقه و ينتزع كأس خادم الحرمين الشريفين من ميدان فروسية الخفجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

(المفتي) يواصل تألقه و ينتزع كأس خادم الحرمين الشريفين من ميدان فروسية الخفجي ترامب يبلغ السيسي بنيته نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس وفد المعارضة في جنيف يرفض التنازل عن شرط رحيل الأسد مقتل طارق صالح ابن شقيق الرئيس اليمني السابق التحالف الدولي: أقل من 3000 داعشي في سوريا والعراق محافظ الطائف يطلق 65 مبادره تطوعيه بالصحه تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع جمعية الطائف الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة.. ورش عمل ودورات في يوم الإعاقة العالمي  منتخب اليد يعسكر في صربيا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2019م جامعه الباحه تشارك بالبرامج الوطني “عيش السعودية” النفيعي. يدشن حملة “اغرسها” كمبادرة من مجمع وادي محرم التعليمي “اعرف حقك” حملة توعوية بكلية إدارة الأعمال في جامعة تبوك جامعة تبوك تنظم ملتقى “سفيرات” التوعوي

(المفتي) يواصل تألقه و ينتزع كأس خادم الحرمين الشريفين من ميدان فروسية الخفجي

(المفتي) يواصل تألقه و ينتزع كأس خادم الحرمين الشريفين من ميدان فروسية الخفجي
المناطق – سطام الفروان
أقام ميدان فروسية الخفجي حفله الخامس عصر اليوم الثلاثاء على دعم كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله ورعاه).

وبحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية والشركات و رجال الأعمال ومحبي الفروسية  وكانت حصيلة السباقات على النحو التالي:-
الشوط الأول كان مخصصاً للجياد التي ربحت ( ٠-٣ ) سباقات حيث يتنافسون على مسافة ١٦٠٠ متر، وجاء في المركز الأول الفرس (عزالحسناء) للمالك بدر نهار المطيري بقيادة الخيال نادر عبدالعزيز.
والشوط الثاني خصص للخيل العربية على مسافة ١٦٠٠ متر، وجاء في المركز الأول الجواد (أس اس ناظم) للمالك حمد بن محمد المري بقيادة الخيال خالد الرويشد ، والشوط الثالث كان مخصص لمواليد ٢٠١٤ على مسافة ١٦٠٠ متر، وجاء في المركز الأول الجواد (عكرمي) للمالك صالح بن حسن الزعبي و قيادة الخيال خالد الرويشد، والشوط الرابع والذي كان مخصص للأمهار على مسافة ١٤٠٠ متر، وجاءت في المركز الأول المهره (العاذلية) للمالك ماجد بن عبدالله العتيبي وقيادة الخيال مهدي الحبيل.
والشوط الخامس على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، وكان الشوط مفتوح الدرجات وعلى مسافة ١٦٠٠ متر، وجاء في المركز الأول الجواد (المفتي) للمالك خالد محمد الدوسري وقيادة الخيال خالد الرويشد.
وفي ختام السباق قدم مدير الميدان مفلح فلاح الشمري شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه على دعمه المتواصل للفروسيه وخاصه ميدان فروسية الخفجي ووجه شكره أيضا لجميع اللجان العامله في السباق ولعشاق ومحبي ميدان فروسية الخفجي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>