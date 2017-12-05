أمانة الشرقية تطلق نظام اعتماد المخططات الالكتروني

كشفت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالإدارة العامة للتخطيط العمراني عن إطلاق نظام اعتماد المخططات الالكتروني الخاص بالمخططات الصناعية والاستثمارية لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف، والذي يتيح للمستفيد إمكانية تقديم طلب اعتماد جميع معاملات اعتماد مخططات ا لأراضي وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة لهذا الاجراء بصورة إلكترونية.

وأوضح وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي في بيان صحافي، أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الأمانة للتحول الرقمي، والتي تهدف الى التحول الى جميع الخدمات الإلكترونية، مشيرا الى أن نظام اعتماد المخططات الإلكترونيالخاص بالمخططات الصناعية والاستثمارية متاح عبر البوابة الالكترونية للأمانة على الرابط: www.eamana.gov.sa ( المستكشف الجغرافي )، وهو نظام متكامل مع الربط على الخارطة الرقمية، يهدف الى توفير أكبر قدر من الدقة للبيانات وصولا الى مرحلة الاعتماد المبدئي ومن ثم الاعتماد النهائي.

وقال إن نظام اعتماد المخططات الإلكتروني الخاص بالمخططات الصناعية والاستثمارية يقدم العديد من المهام المتعلقة باعتماد المخططات مثل : توفير نظام إلكتروني مؤتمت لضبط وتوحيد إجراءات وخطوات عملية اعتماد المخططات، و أرشفة وتوثيق كل الخطوات والعمليات التي تمت بداية من تقديم الطلب حتى الاعتماد، وكذلك ربط اصحاب المصلحة ومتخذي وصانعي القرار بمختلف الإدارات ذوي العلاقة بالعملية بشكل مؤتمت برابط الكتروني موحد للمعاملة الالكترونية.

بالإضافة الى الترابط مع الجهات ذات العلاقة مثل كتابة العدل للاستعلام عن سريان مفعول الصك، والترابط الوثيق مع قاعدة البيانات الجغرافية وما فيه من بيانات جغرافية لإتمام عملية التحليل المكاني اللازمة لاعتماد المخططات من لوحات خدمية ونطاقات التخديم والنطاقات العمرانية والمخططات الإرشادية.

ولفت الى أن هذه الخدمة ستعمل على تسهيل الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية وتخفيض عدد الزيارات، والمراجعات للإدارات المختصة بالنماذج الالكترونية اضافة الى اتباع إجراءات العملية من قبل أصحاب الصلاحية وحصر مواضع القصور أو التأخير وكذلك توفير خريطة رقمية مرنة وسهلة للتعامل وإمكانية حفظ التعامل مع بيانات المستفيدين .

بالإضافة الى تسهيل إجراءات التعامل مع الطبقات الجغرافية مثل ( المخططات، الاحياء، الشوارع، بلك، أراضي) وكذلك التسهيل على الادارات المختصة تحديث التعامل مع طبقاتها المختصة مثل الانارة والكهرباء والمياه والصرف والطرق) وإمكانية تحديد أبعاد ومساحات الأراضي والوحدات السكينة وإمكانية تعديل تصحيح البيانات الوصفية لأي من عناصر الخارطة الرقمية وتوفير اقصى قدر من الحماية وأمن المعلومات لتوزيع وتدقيق الصلاحيات وتتبع التعديلات .

ولفت الى أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أعتمد خلال الفترة الماضية الخطة الاستراتيجية لتفعيل نظام المعلومات الجغرافية وخطة عمل تحديث وتطوير نظام المعلومات الجغرافي، والذي يأتي بهدف تطوير أنظمة المعلومات الجغرافية والتحول بشكل كامل الى الخدمات الالكترونية والتي تأتي ضمن استراتيجية “رقمي” والتي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية مؤخراً.

يذكر أن أمانة الشرقية دشنت مؤخرا نظام تسجيل واعتماد المكاتب الهندسية الالكتروني، بهدف اعتماد المكاتب الهندسية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية الكترونيا، ودعت جميع المكاتب الهندسية الى ضرورة التسجيل الإلكتروني في النظام الالكتروني من خلال بوابة الأمانة ( خدمات نظم المعلومات الجغرافية – المستكشف الجغرافي )، وأشارت الى أنه سيتم ايقاف الاعتماد وجميع الخدمات الالكترونية الخاصة بالمكاتب التي لم تسجل بالنظام.