الهاجري يدخل تدريبات الاتفاق والإدارة تكثف اجتماعاتها قبل الشتوية

التحق المدافع الكويتي في فريق الاتفاق فهد الهاجري بالتدريبات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد غيابه عنها إثر تعرضه لشد في العضلة الخلفية للساق . وكان الفريق قد أدى تدريبه على ملعب عبدالله الدبل بالنادي حيث عمد فيه المدرب الصربي ميودراغ يسيتش إلى تنفيذ حصص مختزلة اقتصرت على الجوانب اللياقية وحصة فنية واحدة تركزت على التسديد على المرمى . واكتفى يسيتش بتقليص مدة التدريب لرغبته في تخفيف الحمل البدني على اللاعبين وذلك بعد 24 ساعة من مباراتهم الودية مع الفتح والتي انتهت لمصلحة الاتفاق بنتيجة 3- صفر . من جهة ثانية كثفت إدارة النادي اجتماعاتها الفنية والإدارية بغية الانتهاء من وضع كافة التصورات للمرحلة المقبلة حيث تسعى لإبرام تعاقداتها قبل دخول فترة الانتقالات الشتوية.