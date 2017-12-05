فتح باب التسجيل الإلكتروني للمشاركة في جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين بالمشاركة في جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن ابتداءً من يوم الأربعاء 2 ربيع الآخر ١٤٣٩هـ الموافق 20 ديسمبر ٢٠١٨م إلى يوم السبت ٣ جماد الأولى ١٤٣٩هـ الموافق ٢٠ يناير ٢٠١٨م، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني:- www.alaibilfestival.com.

كما حددتْ إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 52 شرطاً للتسجيــل والمشاركة في جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن، الذي سيبدأ يوم الأربعاء 7 / 5 / 1439هـ الموافق 24 / 1 / 2018م ويستمر حتى يوم الخميس 15 / 5 / 1439هـ الموافق 1 / 2 / 2018م، ويصل عدد الأشواط إلى 228 شوطاً.

وأوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل سلطان البقمي أن الشروط تنقسم إلى 3 أقسام : شــــــــروط التسجيــل في سباق الهجن، شـــروط المشاركة، الشروط العامة .

وبين البقمي أن عدد شـروط التسجيــل في سباق الهجن 15 شرطاً هي: التسجيل للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لجميع الأشواط، يتم التسجيل باسم المالك، يبدأ التسجيل خلال المدة من يوم الأربعاء 2 ربيع الآخر ١٤٣٩هـ الموافق 20 ديسمبر ٢٠١٨م إلى يوم السبت ٣ جمادى الأولى ١٤٣٩هـ الموافق ٢٠ يناير ٢٠١٨م، الحد الأدنى للتسجيل في جميع الأشواط عشرين مطية وإذا قلَ أي شوط عن ذلك فسيتم إلغاؤه، الحد الأعلى للتسجيل في أشواط الحقايق 100 مطية، وفي أشواط اللقايا والجذاع والثنايا والزمول والحيل 80 مطية، والتسجيل سيكون بحسب أولوية من سجل مبكراً، يقفل التسجيل في وقت محدد ومعلن، ومن يتأخر لا يحق له المطالبة بالتسجيل، يحق لمن سجل التعديل على الفئة أو الشوط أو الانسحاب خلال مدة التسجيل ولا يسمح له بعد الإقفال، يمنع اشتراك أي مطية غير مسجلة لدى اللجنة السعودية لسباقات الهجن واللجان الخليجية المعتمدة، ويمنع منعا باتا تسجيل أي مطية محظورة، يلتزم المشاركون السعوديون بإحضار أصل الهوية الوطنية، وأن تكون سارية المفعول، وبطاقة المشاركة من اللجنة السعودية لسباقات الهجن، والمشاركون من دول مجلس التعاون الخليجي بإحضار أصل الجواز أو أصل بطاقة الهوية الوطنية، وأن تكون سارية المفعول، وبطاقة المشاركة من لجنة الاتحادات الخليجية المعتمدة، يلتزم المسجلون بتوفير برنت حديث لبياناتهم من اللجنة السعودية لسباقات الهجن والاتحادات الخليجية المعتمدة التي لا يتعدى إصدارها أكثر من عشرة أيام، ولايقبل استقبال البرنتات عن طريق الجوالات، ويقبل تسجيل فقط من لديه بطاقة مشارك صادرة عن اللجنة السعودية لسباقات الهجن أو من الاتحادات الخليجية المعتمدة، لا يقبل تسجيل من عليه قرارات قضائية أو ملاحظات أمنية من الجهات المختصة، يتعهد المشارك بصحة البيانات، وفي حال تبين خلاف ذلك يحق لإدارة المهرجان إلغاء المشاركة، استكمال إجراءات التسجيل لايعني قبول المشاركة، يحق للجنة الإشرافية المنظمة للسباقات بالمهرجان تغيير أو تعديل الشروط والجوائز والفئات بدون سابق إخطار، ولا يتحمل المهرجان أي مسؤولية تجاه الغير نتيجة لذلك، يوقع المشارك تعهداً بالالتزام بجميع الشروط المعلنة.

ويبلغ عدد شـروط المشاركة 28 شرطاً هي: يمنع مشاركة الهجن السودانية أو ذات السنامين، يلزم احتواء جميع الهجن المشاركة على شريحة إلكترونية مرقمة من اللجنة السعودية لسباقات الهجن أو الاتحادات الخليجية المعتمدة، وفي حال عبث المشارك بالشريحة والرقم الخاص بها فسيتم استبعاد المشارك والهجن المسجلة من المشاركة في هذه الدورة والدورة التالية، الالتزام بتعليمات اللجان فيما يتعلق باستقبال الهجن المشاركة في الموقع، وتقسيمها، وتنظيم دخولها، على المشارك التأكد من التسنين قبل التسجيل، فالمعاينة لا تتم إلا بموقع المهرجان، وسيتم استبعاد الهجن المخالفة.

كما تتضمن الشروط الالتزام بجدول العرض المعلن من إدارة المهرجان والحضور إلى مقر الاستقبال والفحص حسب الأوقات المحددة، وسيتم منع مشاركة من يتأخر أكثر من نصف ساعة كحد أقصى، الالتزام بحضور المالك المشارك أو المضمر أو وكيله الشرعي لاستكمال إجراءات دخول الهجن وأداء القسم، استلام الجوائز يكون شخصيا للمشارك، أو وكيله الشرعي بوكالة رسمية في حال تعذر حضوره، يمنع وضع السماعة على غارب المطية، تقتصر المشاركة على الهجن براكب آلي معتمد دوليا، ويلزم وضع واقٍ تحت الراكب الآلي، ويمنع استعمال الآلات التي تحدث صدمات كهربائية فيه، أن لا يكون لون أو شعار اللباس مشابهاً لأعلام الدول، أو شعاراتها، ولا يحمل أي شعارات أو عبارات تجارية، يمنع وقوف أي شخص خلف المطايا على ستار الانطلاق، يمنع الحذف والتلويح بالغتر أثناء مجريات الشوط أو الاقتراب من سياج المضمار، أي مطية تتأخر في التحضير لا تقبل مشاركتها في الشوط المسجل به ولا في أشواط أخرى، يمنع الربط في سياج الدورة (المضمار)، يمنع دخول السيارات في مسار سيارة النقل التلفزيوني، يمنع دخول السيارات في المسار المخصص لملاك الهجن إلا من له مطية في الشوط نفسه فقط، وتكون له سيارة واحدة فقط غير مظللة، يمنع تسريح القلايص وإجراء التفاحيم أثناء السباقات، يمنع مشاركة الهجن المحلقة (حلاقة حديثة واضحة) والتي بها صبغ أو حنّا، لا يحق لأي فئة من الفئات الترفيع أو التنزيل، وتكون سنها القانونية المعتمد من اللجنة السعودية والاتحادات الخليجية، في حال ضبط استعمال أي مواد محظورة في المطايا المشاركة في الفحص المسبق أو الفحص الخاص بالفائزين في المراكز الثلاثة الأولى تطبق العقوبات الآتية: ـ أ- حرمان المشارك مالك المطية من المشاركة في السباق لهذا العام وثلاث سنوات متتالية، ب- حرمان المطية المخالفة من المشاركة في السباقات لمدة سنة حتى وإن انتقلت إلى مالك آخر، لا يحق للمشارك المخالف أن يقوم بنقل أي مطية خلال مدة الحظر المفروض على أي من مطاياه سواء كانت واحدة أو أكثر، لا يجوز مشاركة المطية أكثر من مرة واحدة في السباق، لا يحق تغيير اسم المطية التي شاركت به، أو كانت معروفة به، بدون إخطار اللجنة المنظمة، يمنع نقل المطية من الشوط المسجلة به الى شوط آخر، يلتزم المشارك بتوفير العمالة اللازمة للتحكم والسيطرة على الإبل أثناء الترقيم، لا تتحمل اللجنة أي مسؤولية نتيجة أي إصابات أو كسور أثناء الفحص والترقيم والسباق، ستقوم اللجنة المنظمة بفحص المراكز الثلاثة الأوائل من كل شوط ولها الحق في الفحص والتفتيش عن الصاعقة الكهربائية في أي مركز وكذلك الاحتفاظ بالراكب الآلي، يجب حضور المالك أو المضمر أو من يفوضه عند دخول المطايا منطقة الفحص لمشاهدة عملية أخذ وجمع العينات وفي حال عدم حضوره يعد موافقاً على جميع الإجراءات التي تمت.

وبين المتحدث الرسمي للمهرجان أن عدد الشروط العامــــة 9 شروط هي: الالتزام بنظام المهرجان وتعليماته، وعند مخالفة ذلك يحق لإدارة المهرجان استبعاد المخالف من المشاركة وحرمانه وهجنه المسجلة من المشاركة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى حتى بعد انتقال الهجن إلى مالك آخر، في حال حدوث تعدي لفظي أو بدني من المشارك على أي من أعضاء اللجان كافة، والفرق البيطرية، أو حتى الإساءة إليهم عبر أي من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي سواء أثناء المهرجان أو بعد انتهائه والتشكيك في نزاهتهم دون تقديم أي إثباتات يستبعد من المشاركة أو يحرم من جوائزه، ولإدارة المهرجان الحق في إصدار القرارات الرادعة لمثل هذه الحالات، الالتزام بالآداب العامة، والمحافظة على المرافق وعناصر الموقع، وعدم ترك أي مخلفات في أي جزء من موقع المهرجان ومواقع العزب، وفي حال ارتكاب المخالفة يحال المخالف إلى الجهة الأمنية المختصة، ويمنع من دخول المهرجان والمشاركة، يمنع منعا باتا التجمهر أو حمل السلاح الأبيض والناري، وإطلاق الأعيرة النارية، أو الاستعراض بالأسلحة، أو حيازتها في موقع المهرجان والميدان، أو رفع أعلام خلاف العلم الوطني، أو عبارات مسيئة للآخرين، أو مخالفة لمبادئ الوحدة الوطنية في موقع المهرجان والمنطقة المحيطة به، وفي حال ارتكاب المخالفة في أي من ذلك سيستبعد المشارك وهجنه من المهرجان وحرمانه من المشاركة لمدة ثلاث سنوات متتالية كحد أقصى، وإحالته إلى الجهة الأمنية المختصة لتطبيق الأنظمة في حقه، النتائج المعلنة للفائزين قطعية، ولا يمكن الاعتراض عليها لدى أي جهة، استعمال أي عمالة مخالفة من المشارك غير مسموح به، وسيحال المخالف إلى الجهة المختصة لتطبيق الأنظمة بحقه، لإدارة المهرجان الحق في استعمال التصوير المرئي أو الفوتوغرافي للهجن المشاركة في أي غرض تراه، يتحمل المشارك المسؤولية الكاملة لأي أضرار في الموقع والميدان يتسبب فيها أو أي من التابعين له، توزيع الجوائز المالية بعد إقرار لجنة المسابقة الأسماء وأرقام الحسابات البنكية ولن يقبل أي مطالبة بعد مضي ستة أشهر من انتهاء المسابقة.