 في ختام أسرع قمة خليجية .. أمير الكويت يودِّع المشاركين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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في ختام أسرع قمة خليجية .. أمير الكويت يودِّع المشاركين

في ختام أسرع قمة خليجية .. أمير الكويت يودِّع المشاركين
المناطق - الرياض

اختتم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أعمال الدورة الـ 38 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها الكويت الثلاثاء (5 ديسمبر 2017).

وألقى أمير الكويت كلمة اختتم فيها أعمال القمة بكلمة، قال فيها”بعون من الله وتوفيقه نختتم أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد كانت مناسبة طيبة التقينا بأخوة كرام في بلدهم الكويت”، بحسب وكالة أنباء كونا.

وأضاف: “تمكنا خلال هذه المناسبة من تبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجهنا واستطعنا بتوفيق من الله أن نثبت مجددًا صلابة كياننا الخليجي وقدرته على الصمود أمام التحديات عبر تمسكنا بآلية عقد هذه الاجتماعات وما توصلنا إليه خلالها من قرارات ستسهم دون شك في إثراء تجربتنا المباركة وتعزيز مسيرة عملنا الخليجي المشترك بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا”.

وأتقدم بالشكر للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهاز الأمانة العامة وكل اللجان التي اجتهدت للإعداد لهذا الاجتماع.

واختتم كلمته بالقول، “صحبتكم عناية الله ورافقتكم السلامة متطلعين بكل الأمل إلى لقائنا القادم في سلطنة عمان الشقيقة بضيافة أخينا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم”.

وتعد هذه القمة الخليجية واحدة من أقل القمم الخليجية في مستوى التمثيل الدبلوماسي؛ حيث غاب عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وملك البحرين، ورئيس الإمارات وسلطان عمان، فيما لم يحضر سوى أمير قطر، إلى جانب أمير الكويت البلد المضيف.

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