 الهلال يتصدر الدوري بثلاثية في الرائد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الهلال يتصدر الدوري بثلاثية في الرائد

الهلال يتصدر الدوري بثلاثية في الرائد
المناطق - الرياض

تصدر الهلال  الدوري السعودي للمحترفين اليوم الثلاثاء بعد اكتساحه شباك الرائد بثلاثية دون مقابل في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السادسة والمؤجلة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

حملت أهداف الهلال إمضاء محمد جحفلي عند الدقيقة (7) إثر استغلاله لعرضية سلمان الفرج من الركلة الركنية، فيما أضاف ريفاس الهدف الثاني عند الدقيقة (42) إثر عرضية محمد البريك المتقنة، وأضاف سلمان الفرج الهدف الثالث في الدقيقة (57) إثر ضربة جزاء تسبب بها عبدالله الزوري أثناء اختراقه دفاعات الرائد إثر كرة متبادلة مع سالم الدوسري.

وبهذه النتيجة يصل الهلال إلى النقطة 26 في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي وما زال يمتلك مباراتين مؤجلة، فيما بقي الرائد عن رصيد 9 نقاط في مؤخرة ترتيب الدوري.

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