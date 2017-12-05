 وزير الخارجية اليمني يطالب المجتمع الدولي بوقفه جاده ضد ممارسات ميليشيا الحوثي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية اليمني يطالب المجتمع الدولي بوقفه جاده ضد ممارسات ميليشيا الحوثي

وزير الخارجية اليمني يطالب المجتمع الدولي بوقفه جاده ضد ممارسات ميليشيا الحوثي
المناطق - واس

طالب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي المجتمع الدولي بوقفة جادة وادانة واضحة للممارسات مليشيا الحوثي الانقلابية والاجرامية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديتوشكن , موضحاً أن خطاب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يوم أمس كان واضحًا بأن الحكومة اليمنية حريصة على استمرار وتماسك حزب المؤتمر الشعبي العام كجزء من العملية السياسية في اليمن وتحت مظلة الحكومة الشرعية.
وناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في اليمن خاصة بعد إقدام ميليشيا الحوثي الإمامية على استخدام العنف والترويع والإرهاب في العاصمة صنعاء، وإقدامها على تصفية الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من القيادات واعتقال وتصفية العشرات.
وأكد وزير الخارجية اليمني أن ما حدث جريمة ارتكبتها المليشيات الانقلابية خارج إطار القانون، وبما يتعارض مع عادات وأعراف اليمنيين، وتزيد من تعقيد جهود السلام في اليمن.
من جانبه أكد السفير الروسي موقف بلاده الثابت في دعم الحكومة الشرعية، وإدانتها لما حدث وقلقها من تداعيات الأحداث التي شهدتها صنعاء وآثارها على مسيرة السلام في اليمن.

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