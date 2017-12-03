خادم الحرمين لترامب: نقل السفارة الأمريكية خطوة خطيرة تستفز مشاعر المسلمين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – اتصالاً هاتفيًا من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين لفخامة الرئيس الأمريكي خلال الاتصال أن أي إعلان أمريكي بشأن وضع القدس يسبق الوصول إلى تسوية نهائية سيضر بمفاوضات السلام ويزيد التوتر بالمنطقة، موضحا أن سياسة المملكة كانت ولا تزال داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.

وشدد – حفظه الله – على أن من شأن هذه الخطوة الخطيرة استفزاز مشاعر المسلمين كافة حول العالم نظرا لمكانة القدس العظيمة والمسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين.