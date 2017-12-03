 إيقاف مارادونا أربع مباريات لمحاولة اعتدائه على حكم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 17 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 5 ديسمبر 2017 ميلاديا

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إيقاف مارادونا أربع مباريات لمحاولة اعتدائه على حكم

إيقاف مارادونا أربع مباريات لمحاولة اعتدائه على حكم
المناطق - الرياض

أوقف الاتحاد الاماراتي لكرة القدم اليوم الثلاثاء الأرجنتيني دييغو مارادونا أربع مباريات وغرمه 8 آلاف درهم (حوالي 2000 دولار) بتهمة محاولة الاعتداء على حكم خلال مباراة فريقه الفجيرة في دوري الدرجة الثانية.

ويدرب مارادونا (57 عاما) الفجيرة منذ مايو 2017، وهو قاده إلى صدارة ترتيب دوري الثانية بعد مرور أربع مباريات من المسابقة برصيد 8 نقاط، وبفارق الأهداف عن اتحاد كلباء وبني ياس.

وكان الفجيرة قد تعادل مع بني ياس 1-1 في 17 نوفمبر في مباراة طرد فيها مارادونا بسبب اتهامه التحكيم بظلم فريقه.

وقال منصور لوتاه رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الاماراتي لكرة القدم ان “عقاب مارادونا بالايقاف اربع مباريات جاء بسبب المادة الخاصة بمحاولة الاعتداء على الحكم، وقد استمعنا الى مراقب مباراة الفجيرة وبني ياس الذي اكد واقعة تصرف المدرب الارجنتيني تجاه الحكم”.

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