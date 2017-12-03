الأمير محمد عبدالعزيز  يتفقد مشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام ومشروع إنشاء المستشفى التخصصي

وقف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم على سير العمل بمشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام الجاري العمل على تنفيذه حاليا عقب حادثة الحريق التي تعرض لها المستشفى قبل عامين .

واطلع سموه خلال الجولة على مراحل العمل الجاري تنفيذها مستمعا إلى شرح من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عائض بن عبدالله الشهراني عن المخططات والتصاميم الهندسية للمشروع , والتي يتم من خلالها تطبيق المعايير العالمية في الأمن والسلامة , إلى جانب مراحل تنفيذ العمل , والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها في شهر ذي الحجة من العام الحالي .

كما قام سمو نائب أمير منطقة جازان بجولة تفقدية مماثلة إلى مشروع المستشفى التخصصي ،الجاري العمل على تنفيذه جنوب مدينة جيزان ،بتكاليف إجمالية تبلغ 825 مليون ريال .

واستمع سموه إلى عرض من مدير عام صحة جازان والمقاولين المنفذين للمشروع الذي من المتوقع أن يتم الانتهاء من مرحلته الأولى بسعة 150 سرير منتصف العام 2018 ،فيما تلي ذلك مرحلتين أخريين لاكتمال بقية المشروع .

ووجه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز؟بضرورة بذل أقصى الجهود الممكنة للإسراع بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام , وكذلك مشروع إنشاء المستشفى التخصصي بجازان لتقوم بدورها في خدمة أهالي المنطقة .