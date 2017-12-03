نائب امير جازان يرعى احتفالات جازان باليوم العالمي للتطوع

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، احتفال مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بمناسبة اليوم العالمي للتطوع ، والذي أُقيم بالتعاون مع جامعة جازان وذلك مسرح عمادة السنة التحضيرية بالمدينة الجامعية .

وفي البداية قص سموه الشريط إيذانا بافتتاح معرض الفرق التطوعية ، مستمعًا إلى شرح عن المعرض الذي يشارك فيه الدفاع المدني وفريق سواعد جازان للبحث والإنقاذ وفريق سخاء ونادي جازان وشباب جازان التطوعي ووحدة العمل التطوعي بجامعة جازان .

عقب ذلك معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني كلمة أشار خلالها إلى احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للتطوع منذ العام 1985م , بهدف تقديم الشكر للمتطوعين على جهودهم , وكذلك لزيادة وعي الجمهور بأهمية مساهماتهم التطوعية , مبرزا أثر اليوم العالمي للتطوع الذي يتيح الفرصة للمؤسسات المعنية والأفراد لتعزيز مساهماتهم على المستوى المحلي والدولي في التنمية الاقتصادية والبشرية .

ودعا منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات إلى الاشتراك سريعا في البرامج التطوعية للمساهمة في مجتمع حيوي وفاعل يعزز التنمية المستدامة .

بعد ذلك تابع الحضور عرضًا عن الفرق التطوعية التي تتبع للدفاع المدني بمنطقة جازان , والذي يشرف على ثمان فرق تطوعية , تضم أكثر من 1365 متطوعا ومتطوعة , والذي قدموا إسهامات متميزة في مجالات البحث عن المفقودين في السيول وتأهيل المنازل المتضررة من السيول , إلى جانب المساهمة الفاعلة في التجارب الفرضية المنفذة بالمنطقة .

كما ألقى مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد علي بن محمد وهاس كلمة استعرض خلالها مشاركة المملكة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاحتفال باليوم العالمي للتطوع , تقديرا للأعمال التطوعية العظيمة التي يقوم بها المتطوعون والمتطوعات , منوها بانتشار ثقافة التطوع بمنطقة جازان وتطور الفرق التطوعية المتخصصة , مبرزا مشاركات الفرق التطوعية المتميزة وبخاصة خلال موسم الحج .

اثر ذلك ألقى رئيس لجنة الخدمة الاجتماعية بغرفة جازان محمد بن أحمد عبيري كلمة أثنى خلالها على الهمم العالية التي يتميز بها شباب وشابات المنطقة والتي عززت من الخدمات التطوعية والإسهامات في التنمية المستدامة , مبرزا جهود إدارة الدفاع المدني بجازان في تحقيق التغيير الاحترافي لمستوى العمل التطوعي في جازان .

وفي نهاية الحفل قام سمو نائب أمير منطقة جازان بتكريم الفرق التطوعية بالمنطقة , متمنيا لهم مزيدا من التوفيق .