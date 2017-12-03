  ٤٤ منشأة بصحة نجران تشهد ٨٢ مبادرة في يوم التطوع العالمي العالمي

اطلقت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة نجران اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر فعاليات يوم التطوع العالمي بحضور مدير عام صحة نجران خالد بن عايض العسيري بواقع 82 مبادرة تطوعية في 44 منشأة صحية ينفذها 788 متطوع خلال 1380 ساعة تطوع في مختلف قطاعات الصحة بالمنطقة .

وقالت الصحة بان تلك المبادرات تاتي ضمن مهام المشاركة المجتمعية تماشياً مع رؤية 2030 بتحفيز التطوع, بهدف نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبيها من خلال قيام كل من المديريات الصحية والمدن الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية بتنفيذ مبادرات تطوعية في اليوم العالمي للتطوع يشترك فيها قيادات المنشأة والعاملين فيها تحت شعار “تطوعي صحة” لإنجاز 30 ألف ساعة تطوعية للوزارة والعاملين بها.

واوضحت الصحة في نجران بان من اهم المبادرات التي اطلقتها اليوم هي منصة التطوع الذكيةالتي تهدف الى توسيع نطاق العمل التطوعي و من خلالها يتم تسهيل عملية البحث عن الفرص التطوعية ومبادرة الساعة الذهبية التي تهدف الى تدريب القطاعات الحكومية على كيفية الاجراءات الاسعافية الاولية وطرق المحافظة على الحياه كذلك مبادرات ( صحتك في رشاقتك -أنتم الخير والبركة – سكر أقل حياة أكثر – أجر وعافية والتمريض وغسل اليدين وغيرها من المبادرات التي سيكون لها الاثر الاكبر في خلق مجتمع صحي تطوعي واعي .

وذكرت الصحة ايضا بإطلاق عدد من المبادرات خارج اسوار مرافقها الصحية وذلك في عدد من المراكز التجارية ومدارس التعليم (بنين -بنات) وكذلك في مراكز التأهيل الشامل .بالاضافة الي مبادرة ادارة التحول التي تنفذ جولة سياحية وترفيهية لابناء شهداء الحد الجنوبي تشمل زيارة غـابة سقام ومتحف الاخدود الاثري ويتم تكريمهم في نهايـة الجولة في احد المولات التجارية بالمنطقة.