 أمير جازان يشيد بجهود فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة لتطبيق معايير الجودة ..  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمير جازان يشيد بجهود فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة لتطبيق معايير الجودة .. 

أمير جازان يشيد بجهود فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة لتطبيق معايير الجودة .. 
المناطق - أمل بهكلي
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم بمكتب سموه بديوان الإمارة ، مدير فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة المهندس مجدي القاسمي.
وتسلم سمو أمير المنطقة في مستهل اللقاء شهادة تطبيق نظام إدارة الجودة العالمية الايزو 9001:2015 (ISO) بمناسبة حصول الفرع عليها.
كما اطلع على التقرير السنوي عن ما تم إنجازه خلال العام المنصرم 1438هـ، مستمعاً لشرح مفصل عن أبرز إنجازات فرع مركز المعلومات الوطنية بالمنطقة والبرامج المنفذة وتحقيق شهادة الايزو العالمية في تطبيق جودة ومعايير العمل وفق احدث التقنيات الالكترونية الحديثة  .
وأعرب أمير منطقة جازان خلال اللقاء عن سعادته بما استمع إليه واطلع عليه من معلومات اشتمل عليه التقرير الإحصائي لمركز المعلومات الوطني بالمنطقة في تقديم كل ما فيه خير للوطن والمواطن إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
من جهته عبر مدير مركز المعلومات الوطني بجازان م. مجدي القاسمي عن شكره وتقديره لدعم ومتابعة سمو امير منطقة جازان وسمو نائبه لعمل المركز والمساهمة بما يعود على المنطقة بالنفع والفائدة.

 ويطلع على التقرير السنوي

امير جازان ونائبه ومدير ومنسوبي مركز المعلومات الوطني بالمنطقة

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