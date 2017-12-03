 نائب أمير نجران يفتتح فعاليات اليوم العالمي للتطوع

تحت رعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران أفتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران ، اليوم ,فعاليات اليوم العالمي للتطوع لعام 2017 , والمعرض المصاحب الذي يأتي تحت شعار ( المتطوعون أول المستجيبين .. هنا وفي كل مكان ) وذلك بقاعة الأمير مشعل بالكلية التقنية بالمنطقة .

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي بالقران الكريم ثم كلمةمدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة نجران اللواء غازي بن غرم الله الغامدي أوضح خلالها أن شعار هذا العام يأتي ليتوافق مع اهتمامات وتطلعات حكومتنا الرشيدة بالوطن والمواطنين وبما يحقق أهداف رؤية 2030 , منوهاً باهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة نجران وسمو نائبه .

وأضاف اللواء الغامدي أن المديرية العامة للدفاع المدني لا تألو جهداً في استقبال الراغبين في العمل التطوعي وتسعي لتسخير مختلف طاقات وإمكانات الشباب بما يحقق الهدف المنشود وفقاً لما جاء في لائحة المتطوعين لأعمال الدفاع المدني في المملكة , منوهاً بالتعاون الدائم مع جميع الجهات المشاركة .

ثم القى ممثل الفرق التطوعيه علي بن عبدالله ال عتيق كلمة أكد فيها بأن اليوم العالمي للتطوع هو يوم تعمل فيه المؤسسات والأفراد معا يداً بيد لتحقيق أهداف المجتمع المشتركة وطرح وتدشين المبادرات والمساهمات المؤسساتية والفردية الاقتصادية والاجتماعية على المستويات المحلية والعالمية مشيراً إلى أن العمل التَّطوعي متَّسِعٌ باتِّساعِ الآفاق، لِيَسعَنا بكلِّ قدراتِنا مهما اختلفت أو تعدَّدت .

بعد ذلك عرضاً أنشادياً قدمته فرقة الكشافة بتعليم المنطقة ثم دشن سموه مبادرة الجمعية الخيرية بمنطقة نجران بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بالمنطقة .

وفي ختام الحفل قام سموه بتكريم الجهات المشاركه والمتميزين في الأعمال التطوعية وإطلاق المسيرة التوعية والمعرض المصاحب للفعالية.