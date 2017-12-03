تحذيرات تركية من نزوح موجة ضخمة من “الدواعش” إلى أوروبا

استغل المئات من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي للهروب من الرقة صوب تركيا فأوروبا، وحذرت أنقرة من أن هؤلاء قد يستأنفون نشاطهم الإرهابي هناك.

وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية، الثلاثاء، أن مئات الدواعش استطاعوا مغادرة الرقة، المعقل الرئيسي السابق للتنظيم قبل سقوطه في أكتوبر الماضي، ضمن ترتيب هدف لإخراج المدنيين منها قبيل السيطرة عليها وآخر لإخراج المسلحين المحليين إلى دير الزور المجاورة.

وكان الخروج الآمن للعديد من مقاتلي داعش من الرقة قد شكل أحد ألغاز المعركة التي لم تحل حتى الآن، خاصة مع نفي القوات الكردية والسورية إخراج المسحلين الأجانب لكنهم بالفعل خرجوا، كما تقول الصحيفة البريطانية.

وأضافت “التايمز” أن السلطات التركية والفصائل السورية الموالية لها ألقوا القبض على العشرات من الدواعش أثناء عبورهم أو محاولة عبورهم الحدود التركية مستغلين طرق التهريب، وأجرت “التايمز” مقابلة مع أحد هؤلاء اسمه صدام حمادي (26 عاما).