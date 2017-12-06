ليفربول بحاجة إلى نقطة للتأهل أمام سبارتاك الروسي غدا

يسعى فريق ليفربول الإنجليزي إلى تحقيق الفوز أو التعادل حيث يحتاج إلى نقطة من مباراته مع ضيفه سبارتاك موسكو الروسي لكي يضمن غدا بطاقة تأهله إلى الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال أوروبا لكرة القدم .

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة عن اشبيلية الإسباني ، فيما يحتل سبارتاك موسكو المركز الثالث برصيد 6 نقاط ما يعني أن الفريق الروسي بحاجة الى الفوز في “أنفيلد” ليحصل على بطاقته .

وفي المباراة الأخرى، يحتاج فريق اشبيليا أيضا إلى التعادل أمام مضيفه ماريبور السلوفيني لكي يضمن تأهله، كما أنه سيتأهل في حال الخسارة، شرط عدم فوز سبارتاك على ليفربول .

ويحل فريق مانشستر سيتي، الذي ضمن تأهله بصدارة المجموعة السادسة ضيفا ثقيلا على شاختار دانييتسك الأوكراني ، ويحتاج شاختار إلى تجنب الهزيمة أمام السيتي لكي يحسم البطاقة الثانية ، أو تعثر فريق نابولي الإيطالي أمام مضيفه فيينورد روتردام الهولندي .

في المجموعة السابعة، يتنافس فريق بورتو البرتغالي ولايبزيغ الألماني لانتزاع البطاقة الثانية بعدما حسمت الأولى والصدارة لمصلحة بشكتاش التركي .

وتبدو الأفضلية لمصلحة بورتو الذي يحتاج للفوز على أرضه ضد موناكو بطل فرنسا الذي فقد الأمل حتى في الحصول على المركز الثالث .

وعلى ملعب “سانتياغو برنابيو”، يتواجه فريق ريال مدريد الإسباني مع ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في قمة هامشية ، وذلك لأن الريال حسم تأهله كوصيف للمجموعة الثامنة خلف توتنهام الإنجليزي الذي ضمن الصدارة بفارق المواجهتين المباشرتين .