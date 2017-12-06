 شيخ الأزهر محذرا “الغرب”: أبواب جهنم ستفتتح عليكم قبل الشرق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شيخ الأزهر محذرا “الغرب”: أبواب جهنم ستفتتح عليكم قبل الشرق

شيخ الأزهر محذرا “الغرب”: أبواب جهنم ستفتتح عليكم قبل الشرق
المناطق - وكالات

أعلن شيخ الأزهر الشريف، الإمام الأكبر أحمد الطيب، أن “أبواب جهنم” ستفتتح على الغرب حال إقدام الولايات المتحدة على نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وذكر المكتب الإعلامي للأزهر، في بيان، أن الطيب “حذر خلال لقائه اليوم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير من اتجاه بعض الدول إلى نقل سفاراتها إلى مدينة القدس”.

وقال الطيب: “لو فتح باب نقل السفارات الأجنبية إلى القدس، ستفتتح أبواب جهنم على الغرب قبل الشرق”.

وأكد أن الإقدام على هذه الخطوة “سيؤجج مشاعر الغضب لدى جميع المسلمين ويهدد السلام العالمي ويعزز التوتر والانقسام والكراهية عبر العالم”.

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