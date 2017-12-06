40 % من المساكن في المملكة “مملوكة” .. و 50 % “مستأجرة”

بلغ عدد المساكن المشغولة بالأسر في السعودية نحو 5.46 مليون مسكن، وصل عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية إلى نحو 3.5 مليون مسكن شكلت نحو 64.1 في المائة، فيما بلغت للأسر الأجنبية نحو 1.96 مليون مسكن.

ووفقا لتحليل نشرته “الاقتصادية”، فإن متوسط الأسرة في السكن الواحد يبلغ نحو 5.9 شخص، وذلك نظرا لأن عدد السكان يبلغ نحو 32.6 مليون نسمة.

و 40.1 في المائة من مساكن الأسر بالسعودية هي مملوكة من قبل الأسرة ذاتها، فيما تشكل المساكن المستأجرة نحو 50.3 في المائة من المساكن، وكذلك نحو 9.4 في المائة من مساكن الأسر مقدمة من أصحاب العمل.

والمساكن في السعودية عبارة عن فلل وشقق وكذلك منازل شعبية، إذ تمثل الفلل نحو 14.5 في المائة بعدد 797 ألف فيلا، وكذلك نحو 52.8 في المائة شقق بنحو 2.88 مليون شقة، فيما تبلغ نسبة المنازل الشعبية نحو 910 آلاف منزل شعبي تشكل نحو 16.6 في المائة.