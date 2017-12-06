 40 % من المساكن في المملكة “مملوكة” .. و 50 % “مستأجرة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

على ضوء مصباح.. دفن جثمان “صالح” في مقبرة بصنعاء وسط تكتم شديد الخرج .. حادث مروع بين حافلة وسيارتين يسفر عنه 3 وفيات وعدد من الإصابات وسائل إعلام بريطانية: إحباط مخطط إرهابي لاغتيال رئيسة الوزراء تيريزا ماي الأمن والسلامة بتعليم حفرالباطن تنظم درة ” ممارس أمن وسلامة” دمك يكشف “مرضك”.. تعرف على فصائل الدم والأمراض الأقرب إليها 40 % من المساكن في المملكة “مملوكة” .. و 50 % “مستأجرة” تحذيرات دولية من مخاطر وتداعيات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس حزب المؤتمر: دماء صالح لن تذهب هدرا.. ستكون المدماك الرئيسي لخلاص اليمن بريطانيا: الضغوط الدولية ضد سلطات بورما لن تهدأ حتى عودة اللاجئين الروهاينجا بكرامة ليفربول بحاجة إلى نقطة للتأهل أمام سبارتاك الروسي غدا شيخ الأزهر محذرا “الغرب”: أبواب جهنم ستفتتح عليكم قبل الشرق رابطة العالم الإسلامي تثمن جهود المملكة الحازمة والعادلة تجاه القدس

40 % من المساكن في المملكة “مملوكة” .. و 50 % “مستأجرة”

40 % من المساكن في المملكة “مملوكة” .. و 50 % “مستأجرة”
المناطق - الرياض

بلغ عدد المساكن المشغولة بالأسر في السعودية نحو 5.46 مليون مسكن، وصل عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية إلى نحو 3.5 مليون مسكن شكلت نحو 64.1 في المائة، فيما بلغت للأسر الأجنبية نحو 1.96 مليون مسكن.

ووفقا لتحليل نشرته “الاقتصادية”، فإن متوسط الأسرة في السكن الواحد يبلغ نحو 5.9 شخص، وذلك نظرا لأن عدد السكان يبلغ نحو 32.6 مليون نسمة.

و 40.1 في المائة من مساكن الأسر بالسعودية هي مملوكة من قبل الأسرة ذاتها، فيما تشكل المساكن المستأجرة نحو 50.3 في المائة من المساكن، وكذلك نحو 9.4 في المائة من مساكن الأسر مقدمة من أصحاب العمل.

والمساكن في السعودية عبارة عن فلل وشقق وكذلك منازل شعبية، إذ تمثل الفلل نحو 14.5 في المائة بعدد 797 ألف فيلا، وكذلك نحو 52.8 في المائة شقق بنحو 2.88 مليون شقة، فيما تبلغ نسبة المنازل الشعبية نحو 910 آلاف منزل شعبي تشكل نحو 16.6 في المائة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>