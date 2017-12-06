الأمن والسلامة بتعليم حفرالباطن تنظم درة ” ممارس أمن وسلامة”

أقامت إدارة الأمن والسلامة بتعليم حفرالباطن دورة تدريبية لمنسقي الأمن والسلامة بمدارس حفرالباطن بعنوان ” ممارس أمن وسلامة ” بإشراف الإدارة العامة للأمن والسلامة بوزارة التعليم بالتعاون مع شركة تطوير .

وقد اشتمل البرنامج التدريبي في يومه الثالث على محاضرة بعنوان ” الحرائق وأنواعها ” وقدم المحاضرة من الإدارة العامة للدفاع المدني بحفرالباطن مدير شعبة الحماية المدنية المقدم مهندس رافع بن تركي الشمري ، وحضور وكيل رقيب غازي بن سماح الظفيري من الدفاع المدني بحفرالباطن.

كما اشتمل البرنامج التدريبي على الأمن والسلامة في المؤسسات التعليمية والحرائق وأنواعها وطرق التعامل معها والوقاية منها.

وقدم المدرب المشرف التربوي فلاح بن صالح الحربي شكره وتقديره لمدير شعبة الحماية المدنية المقدم مهندس رافع بن تركي الشمري على ما قدمه خلال البرنامج التدريبي ووكيل رقيب غازي بن سماح الظفيري من الدفاع المدني بالمحافظة.