على ضوء مصباح.. دفن جثمان “صالح” في مقبرة بصنعاء وسط تكتم شديد

قامت جماعة الحوثي الإيرانية قبل قليل بدفن جثمان الرئيس السابق علي عبدالله صالح في مقبرة الشهداء في العاصمة صنعاء بحضور عدد من بعض أقاربه غير المباشرين ومن أبناء قريته، وفقاً لما نقلته صحيفة “المشهد اليمني”.

وقال مصدر نقلا عن أحد الحضور إن الدفن تم وسط تكتم شديد ومنع الحاضرون من حمل هواتفهم النقالة وبعدد محدود فقط من أبناء منطقته ومن أقاربه البعيدين.

وقال أحد الناشطين من حزب المؤتمر أنه “يجري دفن جثمان الرئيس السابق صالح في هذه الاثناء بضوء مصباح بحضور خمسة أنفار من أسرته”.