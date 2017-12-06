 برنامج أندرويد جديد في الهند لتشغيل هواتف ذكية رخيصة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نجل «صالح»: والدي تعرض للغدر والخيانة وأرفض العزاء وسأثأر لمقتله دعوة 198 متقدماً على الوظائف الهندسية للمطابقة النهائية بالفيديو: أخير ظهور للرئيس اليمني السابق قبل مقتله بساعات بعد مشاجرة عنيفة .. طالب يشج رأس زميله بسكين حاد في جازان ! فضيحة جنسية تطيح بعميد النواب الأميركيين..وهكذا برر كيف كان يعامل النساء! نصائح هامة للراغبين في شراء الذهب والمعادن الثمينة! رئيس «فيفا» يصل الكويت حاملاً معه كتاب رفع الإيقاف بقيمة 80 ألف ريال شهرياً .. مسؤول بالحرس الوطني يتقاضى راتبين برنامج أندرويد جديد في الهند لتشغيل هواتف ذكية رخيصة تقليص تفريغ الموانئ من الحاويات إلى 8 أيام سوريا: طيران مجهول يقصف مواقع الثوري الإيراني جنوب حلب تعيين وزيرة جديدة للأمن القومي الأمريكي

برنامج أندرويد جديد في الهند لتشغيل هواتف ذكية رخيصة

برنامج أندرويد جديد في الهند لتشغيل هواتف ذكية رخيصة
المناطق_رويترز

أطلقت شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت نسخة مخففة من برمجياتها أندرويد في الهند كجزء من جهودها لكسب الملايين من مستخدمي الهواتف الأساسية في سوق خدمات المحمول السريعة النمو.

وقالت جوجل يوم الثلاثاء إن نظام التشغيل أندرويد أوريو جو يمكن أن يعمل على هواتف ذكية للمبتدئين ذات ذاكرة محدودة قد لا تتجاوز 512 ميجابايت وأضافت أنها تتوقع أن يبدأ طرح الأجهزة التي تعمل ببرنامج التشغيل الجديد بالسوق في الأشهر القادمة.

ومن حيث حجم سوق خدمات الهاتف المحمول، لا يسبق الهند التي يبلغ عدد مشتركي الهواتف المحمولة فيها 1.2 مليار نسمة سوى الصين. لكن لا يستخدم الهواتف الذكية سوى نحو ثلث مستخدمي الهواتف المحمولة في الهند في الوقت الحالي، مما يترك سوقا هائلة للتوسع أمام جوجل وشركات الأجهزة والاتصالات.

ورغم أن أسعار الهواتف الذكية تراجعت بشدة في السنوات القليلة الماضية، حيث غمرت شركات التصنيع الصينية والمحلية السوق بأجهزة أرخص سعرا، إلا أنها لا تزال بعيدا عن متناول قطاع من الزبائن يهمهم أيضا أن تتاح لهم خدمة ميسرة من خلال هواتف رخيصة السعر.

وقال شوبهيت سريفاستافا، وهو محلل في شركة كاونتربوينت لأبحاث التكنولوجيا “من المرجح أن يجذب نظام التشغيل الجديد الأخف، إذا أبلى بلاء حسنا، من يشترون هواتف ذكية لأول مرة إلى أجهزة يتراوح سعرها بين 30 و75 دولارا”، وأضاف أن ذلك سيعطي جوجل أيضا الفرصة لبيع خدمات أخرى مثل تطبيق المدفوعات المحلية الخاص بها الذي يعرف باسم تيز والذي أطلق في سبتمبر أيلول الماضي.

وقالت جوجل إن الهواتف التي تعتمد على برنامج جوجل الجديد لتشغيل الهواتف سيتاح لها أيضا الوصول إلى نسخة خاصة من تطبيق جوجل بلاي، تبرز تطبيقات مصممة للعمل بشكل أفضل على الهواتف الذكية محدودة الذاكرة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>