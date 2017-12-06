برنامج أندرويد جديد في الهند لتشغيل هواتف ذكية رخيصة

أطلقت شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت نسخة مخففة من برمجياتها أندرويد في الهند كجزء من جهودها لكسب الملايين من مستخدمي الهواتف الأساسية في سوق خدمات المحمول السريعة النمو.

وقالت جوجل يوم الثلاثاء إن نظام التشغيل أندرويد أوريو جو يمكن أن يعمل على هواتف ذكية للمبتدئين ذات ذاكرة محدودة قد لا تتجاوز 512 ميجابايت وأضافت أنها تتوقع أن يبدأ طرح الأجهزة التي تعمل ببرنامج التشغيل الجديد بالسوق في الأشهر القادمة.

ومن حيث حجم سوق خدمات الهاتف المحمول، لا يسبق الهند التي يبلغ عدد مشتركي الهواتف المحمولة فيها 1.2 مليار نسمة سوى الصين. لكن لا يستخدم الهواتف الذكية سوى نحو ثلث مستخدمي الهواتف المحمولة في الهند في الوقت الحالي، مما يترك سوقا هائلة للتوسع أمام جوجل وشركات الأجهزة والاتصالات.

ورغم أن أسعار الهواتف الذكية تراجعت بشدة في السنوات القليلة الماضية، حيث غمرت شركات التصنيع الصينية والمحلية السوق بأجهزة أرخص سعرا، إلا أنها لا تزال بعيدا عن متناول قطاع من الزبائن يهمهم أيضا أن تتاح لهم خدمة ميسرة من خلال هواتف رخيصة السعر.

وقال شوبهيت سريفاستافا، وهو محلل في شركة كاونتربوينت لأبحاث التكنولوجيا “من المرجح أن يجذب نظام التشغيل الجديد الأخف، إذا أبلى بلاء حسنا، من يشترون هواتف ذكية لأول مرة إلى أجهزة يتراوح سعرها بين 30 و75 دولارا”، وأضاف أن ذلك سيعطي جوجل أيضا الفرصة لبيع خدمات أخرى مثل تطبيق المدفوعات المحلية الخاص بها الذي يعرف باسم تيز والذي أطلق في سبتمبر أيلول الماضي.

وقالت جوجل إن الهواتف التي تعتمد على برنامج جوجل الجديد لتشغيل الهواتف سيتاح لها أيضا الوصول إلى نسخة خاصة من تطبيق جوجل بلاي، تبرز تطبيقات مصممة للعمل بشكل أفضل على الهواتف الذكية محدودة الذاكرة.