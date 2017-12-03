رئيس «فيفا» يصل الكويت حاملاً معه كتاب رفع الإيقاف

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم صباح اليوم وصول جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حاملاً معه كتاب رفع الإيقاف عن الرياضة

وأوضح مصدر بوزارة الشباب الكويتية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه سيتم اليوم الأربعاء الإعلان عن رفع الإيقاف الدولي عن الكرة الكويتية بشكل رسمي، مضيفاً أن إنفانتينو سيحظى بمقابلة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قبل ظهر اليوم وسيتم هناك الإعلان رسميا عن رفع الإيقاف الدولي لتعود الرياضة الكويتية للساحة الدولية من جديد”.

وكان مجلس الأمة الكويتي أقر في جلسته الخاصة، الأحد الماضي التعديلات النظامية بالقوانين الرياضية لتتوائم مع القوانين الدولية.

وفي أكتوبر 2015 أعلن (فيفا) تعليق عضوية الاتحاد الكويتي بسبب تعارض قوانينه المحلية مع القوانين الدولية.