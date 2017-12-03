نصائح هامة للراغبين في شراء الذهب والمعادن الثمينة!

طالبت جمعية حماية المستهلك الراغبين في شراء الذهب والمعادن الثمينة، للتأكد من عدة أشياء قبل شرائها، وذلك لعدم الوقوع ضحية للغش والخداع.

وأوضحت الجمعية أنه قبل شراء الذهب والمعادن الثمينة، يجب التأكد من حصول المعدن على شهادة يوضح فيها عياره ولونه، ووزن الفصوص، وبلد المنشأ، وعلامة الصانع أو المستورد، ومحدد فيها نسبة وزن الفصوص إلى وزن المعادن، بالإضافة إلى تحديد أي عيوب في المعدن أو الفص.

وأشارت إلى أنه إذا احتوت القطعة الثمينة أو الذهبية على حجر كريم، فيجب التأكد من الحصول على شهادة معتمدة للحجر توضح نوعيته ودرجة نقائه ولونه ووزنه وجودة القطع ونوعه.