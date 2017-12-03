 نصائح هامة للراغبين في شراء الذهب والمعادن الثمينة! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نجل «صالح»: والدي تعرض للغدر والخيانة وأرفض العزاء وسأثأر لمقتله دعوة 198 متقدماً على الوظائف الهندسية للمطابقة النهائية بالفيديو: أخير ظهور للرئيس اليمني السابق قبل مقتله بساعات بعد مشاجرة عنيفة .. طالب يشج رأس زميله بسكين حاد في جازان ! فضيحة جنسية تطيح بعميد النواب الأميركيين..وهكذا برر كيف كان يعامل النساء! نصائح هامة للراغبين في شراء الذهب والمعادن الثمينة! رئيس «فيفا» يصل الكويت حاملاً معه كتاب رفع الإيقاف بقيمة 80 ألف ريال شهرياً .. مسؤول بالحرس الوطني يتقاضى راتبين برنامج أندرويد جديد في الهند لتشغيل هواتف ذكية رخيصة تقليص تفريغ الموانئ من الحاويات إلى 8 أيام سوريا: طيران مجهول يقصف مواقع الثوري الإيراني جنوب حلب تعيين وزيرة جديدة للأمن القومي الأمريكي

نصائح هامة للراغبين في شراء الذهب والمعادن الثمينة!

نصائح هامة للراغبين في شراء الذهب والمعادن الثمينة!
المناطق_الرياض

طالبت جمعية حماية المستهلك الراغبين في شراء الذهب والمعادن الثمينة، للتأكد من عدة أشياء قبل شرائها، وذلك لعدم الوقوع ضحية للغش والخداع.

وأوضحت الجمعية أنه قبل شراء الذهب والمعادن الثمينة، يجب التأكد من حصول المعدن على شهادة يوضح فيها عياره ولونه، ووزن الفصوص، وبلد المنشأ، وعلامة الصانع أو المستورد، ومحدد فيها نسبة وزن الفصوص إلى وزن المعادن، بالإضافة إلى تحديد أي عيوب في المعدن أو الفص.

وأشارت إلى أنه إذا احتوت القطعة الثمينة أو الذهبية على حجر كريم، فيجب التأكد من الحصول على شهادة معتمدة للحجر توضح نوعيته ودرجة نقائه ولونه ووزنه وجودة القطع ونوعه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>