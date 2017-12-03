 بعد مشاجرة عنيفة .. طالب يشج رأس زميله بسكين حاد في جازان ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بعد مشاجرة عنيفة .. طالب يشج رأس زميله بسكين حاد في جازان !

بعد مشاجرة عنيفة .. طالب يشج رأس زميله بسكين حاد في جازان !
المناطق_جازان

تعرض مواطن لطعنة بسكين حاد في منطقة الرأس نتيجة مشاجرة عنيفة ، حيث استقر السكين بمركز السيطرة المسؤول عن الحركة في الشق الأيسر من الدماغ.

ووصل المصاب لقسم الطوارئ كحالة إنقاذ حالة من مستشفى الدرب العام، حيث استنفرت الطواقم الطبية كل جهودها، وعلى الفور أجريت الإسعافات الأولية للمريض وتم إدخاله غرفة العمليات ،وأجريت العملية والتي استغرقت ثلاث ساعات استخراج السكين وإصلاح الجزء العلوي من الدماغ والرأس وإيقاف النزيف ومعالجة النسيج الدماغي المتكدم.

يذكر أن المواطن طالب في العقد الثاني من العمر بمنطقة جازان وتعرض لطعنة في رأسه؛ إثر مشاجرة مع أحد زملائه.

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