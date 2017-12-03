 دعوة 198 متقدماً على الوظائف الهندسية للمطابقة النهائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

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دعوة 198 متقدماً على الوظائف الهندسية للمطابقة النهائية

دعوة 198 متقدماً على الوظائف الهندسية للمطابقة النهائية
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (198) من المتقدمين على الوظائف الهندسية والمعلنة في 05-03-1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 22-03-1439هـ وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء القادم الموافق 24-03-1439هـ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية .

وأكد الوزارة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

  • الهوية الوطنية .
  • أصل وثيقة التخرج ، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
  • الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب ارفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظي.

أسماء المدعوين للمطابقة

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