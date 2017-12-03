 بالفيديو: أخير ظهور للرئيس اليمني السابق قبل مقتله بساعات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بالفيديو: أخير ظهور للرئيس اليمني السابق قبل مقتله بساعات

المناطق_وكالات

تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعية مقطع فيديو يرصد الظهور الأخير للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قبيل مقتله بساعات.

وظهر علي عبدالله صالح وعددًا من قيادات حزبه، في أحد المنازل، قبيل مقتله بساعات.

وظهر في الفيديو العميد طارق محمد عبدالله صالح، والأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي والأمين العام للمؤتمر عارف الزوكا وأخيرًا، مدين نجل صالح.

وقد قام أحدهم بتقبيل رأس الرئيس اليمني السابق وتشير بعض التفسيرات إلى أن لحظة تصوير المشهد، جاءت أثناء استعدادهم لمغادرة موقعهم قبيل مقتل صالح بساعات.

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