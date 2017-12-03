 نجل «صالح»: والدي تعرض للغدر والخيانة وأرفض العزاء وسأثأر لمقتله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

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نجل «صالح»: والدي تعرض للغدر والخيانة وأرفض العزاء وسأثأر لمقتله

نجل «صالح»: والدي تعرض للغدر والخيانة وأرفض العزاء وسأثأر لمقتله
المناطق_وكالات

دعا صلاح نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح كافة المواطنين اليمنيين وأنصار والده إلى الثأر من مليشيات الحوثي، والتحرك لاستعادة المواقع التي لا تزال تحت قبضتهم.

وطالب صلاح نجل علي عبدالله صالح، الشعب بالثأر لليمن ولكل اليمنيين الذين قتلتهم المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وقال نجل صالح في سلسلة تدوينات على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك أن الثأر لوالده هو ثأر لكل يمني، مطالباً جميع اليمنيين بمقاتلتهم أينما تحركوا.

وألمح صلاح إلى أن والده تعرض للغدر والخيانة، وكتب: البقاء لله، رحمة الله تغشاك يا أبي، هنيئاً لك الشهادة، غدروك يا أبي، مشدداً على أن الأسرة لن تقبل العزاء إلا بعد الأخذ بالثأر من الميليشيات الغادرة.

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