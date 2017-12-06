 خادم الحرمين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي

خادم الحرمين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي
المناطق - وكالات

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط والبلدان الإفريقية وكيل وزارة الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون بين البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

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