في حملة ميدانية.. شرطة البطين توقع بـ100 مخالف للإقامة والعمل بمزرعة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأنه استمراراً للحملات الميدانية التي تنفذها الأجهزة الأمنية لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” فقد أسفرت بحمد الله تلك الجهود صباح الأمس عن ضبط مائة مخالفٍ لأنظمة الإقامة والعمل داخل إحدى المنشآت الزراعية شرقي مركز البطين ..

مؤكداً في الوقت ذاته استمرار جهات الضبط المعنية في رصد ومتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالمنطقة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم ..