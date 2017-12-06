 115 شجرة يزرعها 50 متطوع بالتعاون مع بلدية الخبر بالخزامى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 6 ديسمبر 2017 ميلاديا

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115 شجرة يزرعها 50 متطوع بالتعاون مع بلدية الخبر بالخزامى

115 شجرة يزرعها 50 متطوع بالتعاون مع بلدية الخبر بالخزامى
الخبر - مريم البراهيم

شارك فريقSBH التطوعي بالتعاون مع بلدية محافظة الخبر في اليوم العالمي للتطوع وذلك بزراعة 115 شجرة بحي الخزامى بالخبر بمشاركة 50 متطوع ومتطوعة بأعمال التشجير بشارع عبدالرحمن بن عقيل.

وأشاد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بالدور الكبير الذي قام به الفريق في مشاركة البلدية بأعمال الزراعة والتشجير، مؤكدا حرص البلدية على تعزيز مفهوم التطوع كقيمة إنسانية وحضارية، وترسخ الحسّ بالمسؤولية بين أفراد المجتمع، وتحفِّز روح المبادرة سعياً إلى استثمار المهارات والخبرات والطاقات الفردية في برامج وأنشطة تطوعية تصب في فائدة المجتمع ككل.

وأضاف الزايدي إن التطوع بكل أشكاله ينمي روح المساهمة والبذل والعطاء، إضافة إلى الاستفادة من المتطوعين في نشر رسالة البلدية.

ونوه الزايدي إلى أن بلدية الخبر تفتخر بتبنيها لمثل هذه المبادرات التي تصبو الى خدمة المجتمع ايمانا بالدور المجتمعي من خلال استضافة العديد من المبادرات والترحيب بكل ما يشكل اضافة لخدمة المجتمع.

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