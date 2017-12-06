وكيل إمارة القصيم يترأس اللقاء التعريفي لبرنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت في غرفة القصيم

ترأس سعادة وكيل امارة منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الحميدان اللقاء التعريفي لبرنامج دعم التوطين بالمنشات والذي نظمته غرفة القصيم مساء يوم أمس الثلاثاء 17/3/1439هـ الموافق 5/12/02017 واقيم في مقرها الرئيس بمدينة بريدة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

و قال الحميدان ان برنامج التوطين أصبح شعاراُ للمنطقة و ترك بصمته بشكل واضح في جميع النشاطات المستهدفة بنسبة 100% , و كان ذلك بمتابعة حثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود امير منطقة القصم, و ضربت المنطقة بذلك نموذجا يحتذى به في تجاوز التحديات و كان لرجال الأعمال الدور البارز في تحقيق هذا النجاح و الوصول الى الأهداف المنشودة باعتبارهم الطرف الفاعل في منظومة التنمية الوطنية و الداعم للخطط الاقتصادية الاستراتيجية., لافتا الى أن الدولة تقدم الكثير من الخدمات التي ربما يجهلها البعض و تأتي هذه اللقاءات التوعوية للتعريف بها , معربا عن أمله في ان تكون هناك برامج دائمة للصندوق في التدريب على رأس العمل لرفع القدرات و تطوير المهارات بما يضمن استمرارية برامج التوطين و خلق فرص عمل للشباب من الجنسين, مثمنا الجهود التي تبذلها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم في ترجمة الأهداف التنموية و مواكبة التطلعات ضمن برنامج التحول الوطني2020 و رؤية المملكة 2030.

من جانبه قال سعادة رئيس غرفة القصيم الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الحميد ان الغرفة تضع كل امكانياتها المتاحة وتسخر جهودها الممكنة لخدمة قطاع الأعمال بالمنطقة و تلبية تطلعاتهم و السير معا في تنفيذ البرامج التنموية و من بينها برنامج التوطين و الخدمات الداعمة له المقدمة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف) و التي لها كبير الأثر في فتح افاق واسعة لتوظيف السعوديين و السعوديات و تخفيف نسبة البطالة و توفير فرص استثمارية مناسبة لهم, موضحاً بان مثل هذه المبادرات هي خلاصة جهود بناءه و تنسيق و تعاون مشترك بين مختلف الجهات ذات العلاقة حتى تكون النتائج متوافقة مع الأهداف المأمولة من هذه البرامج. موضحا بأن الغرفة وقعت مع الصندوق اتفاقية لتدريب خمسة الاف شاب وشابة لتعزيز برامج التوطين بالمنطقة.

ومن ناحيته أشار سعادة المدير العام بالإنابة لصندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ عمر بن ميران مليباري أن اللقاء هو امتداد لشراكة طويلة بين منظومة العمل الحكومية و القطاع الخاص لتنفيذ برامج استراتيجية سواء ما كان منها مركزيا عبر الوزارة أو من خلال إمارات المناطق, موضحا بأن هناك هيكلة لبعض البرامج القديمة و إعادة النظر فيها و صياغتها بمعايير تتماشى مع المرحلة و تقييمها لتلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات و تضمينها في البرامج الجديدة التي أطلقها الصندوق وهي( قرة, وصول, دعم العمل الحر, دعم العمل الجزئي, عدم نمو التوطين بالمنشات) و التي تهدف جميعها الى زيادة فرص التوظيف و خفض التكاليف و البطالة. منوهاً بان جميع المهن مدعومة حتى نهاية البرامج في 2019م وذلك في المنشآت التي تحقق نموا في التوطين.

و في اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة القصيم و الأمانة العامة و المسؤولين في وزارة العمل استعرض سعادة نائب المدير العام للصندوق لقطاع دعم التوظيف الأستاذ أحمد المجيش البرامج الخمسة التي بدأ الصندوق في تنفيذها منذ شهر أغسطس الماضي , مشيراً الى أن برنامج دعم نمو التوطين يهدف الى ومساندة جهود القطاع الخاص في التوظيف و خلق فرص عمل جديدة و تشجيعها على استقطاب الكوادر السعودية حيث سيقوم الصندوق بدفع نسبة 15% من قيمة الاشتراكات للرجال العاملين و 20% للنساء العاملات نيابة عن المنشاة ضمن أعداد التوظيف الجديدة المحتسبة للمنشآت, شريطة أن لا يكون المستفيد المدعوم موظفا متقاعداً او طالبا منتظماً او يمارس عملاً تجارياً خاصاً, وان لا يزيد أجره الشهري عن ستة الاّف ريال ..

وكشف اللقاء أن عدد المسجلين في برنامج دعم العمل الجزئي بلغ 161,925، فيما بلغ عدد المسجلين في برنامج دعم العمل الحر الذي يخدم 75 نشاطا ومهنة 5,495 في حين بلغ عدد العاملات المسجلات في برنامج وصول 6،080 امرأة مقابل 4،167 عاملة مسجلة في برنامج قرة..